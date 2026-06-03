Radiografía del Grupo A en el Mundial 2026: Corea del Sur, México, Chequia, Sudáfrica Choque de realidades en el Grupo A: Del poderío económico de Chequia y Corea al corazón local de México y Sudáfrica.

El sorteo de la Copa del Mundo ha dejado un Grupo A fascinante por donde se mire. Lejos de las composiciones tradicionales, este sector se presenta como un auténtico laboratorio donde colisionarán diferentes filosofías futbolísticas, billeteras radicalmente opuestas y un equilibrio deportivo que promete drama hasta la última jornada.

A continuación, analizamos a fondo las fortalezas, el peso financiero y los factores clave de los cuatro integrantes del sector: México, República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica.

México: El equilibrio azteca y la presión de la localía

Valor de plantilla: €193.55 millones.

€193.55 millones. La figura: Santiago Giménez (Milan – €18.00M).

México es el combinado más equilibrada del grupo. Cuenta con una sólida clase media-alta de 18 jugadores valorados por encima de los €5.00 millones, lo que significa que el peso del equipo no recae sobre un solo hombre.

El factor clave: La mezcla generacional. El plantel vive una paradoja de edad: desde la experiencia extrema bajo los tres palos con el histórico Guillermo Ochoa (40 años y un valor de €250 mil) hasta la irrupción de la joya de 17 años, Gilberto Mora, tasado en unos impresionantes €10.00 millones. Jugar en casa y el gran momento de figuras locales como Armando González (€15.00M) colocan al “Tri” en la obligación de pelear el liderato.

República Checa: La armada física y la consistencia europea

Valor de plantilla: €190.18 millones.

€190.18 millones. La figura: Robin Hranáč (Hoffenheim – €22.00M).

Chequia representa la estabilidad absoluta. A diferencia de sus rivales directos, ninguno de sus 26 convocados baja del millón de euros en cotización de mercado. Es un plantel sumamente físico, armado sobre las estructuras de los gigantes domésticos Slavia y Sparta Praga (que aportan 14 futbolistas).

El factor clave: El ritmo de competencia. Al tener a sus baluartes económicos como Pavel Šulc (€20.00M en el Lyon) y Patrik Schick (€18.00M en el Leverkusen) fogueándose semana a semana en el máximo nivel europeo, el cuadro checo presume del bloque táctico más ordenado y rocoso del grupo.

Corea del Sur: La élite polarizada de Asia

Valor de plantilla: €142.30 millones.

€142.30 millones. La figura: Lee Kang-in (PSG – €28.00M).

Corea del Sur es un equipo partido a la mitad en el plano económico. Presume de tener en sus filas a la pieza más cara de todo el Grupo A —Lee Kang-in— secundado por monstruos competitivos de la talla de Kim Min-jae (Bayern Múnich) y el histórico Son Heung-min. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra a 7 jugadores locales de la K-League cuyo valor de mercado no alcanza el millón de euros.

El factor clave: Las individualidades. El destino surcoreano dependerá de qué tan finas anden sus estrellas europeas para inclinar la balanza en partidos cerrados, compensando las carencias de su base de recambio.

Sudáfrica: La “Cenicienta” cohesionada

Valor de plantilla: €44.80 millones.

€44.80 millones. La figura: Lyle Foster (Burnley – €10.00M).

Económicamente, Sudáfrica compite en otro tablero: su valor total es casi cuatro veces menor que el de México. Es la plantilla más modesta por mucho. Sin embargo, su debilidad financiera es su mayor fortaleza deportiva: al tener a 21 de sus 26 jugadores militando en la liga local (con base absoluta en el Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates), se conocen de memoria.

El factor clave: El entendimiento colectivo. No tienen los nombres rutilantes de Chequia o Corea, pero la sincronía y el nulo desgaste por viajes transcontinentales hacen de los “Bafana Bafana” un rival extremadamente peligroso y subestimado.

El veredicto del Grupo A

El sector se definirá por detalles mínimos. Chequia y Corea del Sur traen el ritmo de la élite absoluta, México cuenta con el empuje de su gente y un plantel sumamente homogéneo, mientras que Sudáfrica acecha desde las sombras con el peligro que otorga el juego de conjunto. Hagan sus apuestas, porque en el Grupo A nadie tiene el boleto asegurado.