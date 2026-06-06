Radiografía del Grupo C en el Mundial 2026: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Pizarras y chequeras en el Grupo C: El súper imperio de Brasil ante la disciplina británica de Escocia y la magia del Atlas.

El Grupo C del Mundial 2026 se ha estructurado oficialmente como uno de los sectores con mayor contraste cultural, táctico y económico de todo el certamen mundialista. Es un verdadero laboratorio futbolístico donde la opulencia de una plantilla de mil millones de euros convivirá con bloques sumamente físicos del Reino Unido, la indiscutible disciplina táctica del norte de África y el corazón de resistencia del Caribe.

A continuación, desglosamos la radiografía y el veredicto del sector.

Brasil: El coloso de los mil millones de euros

Valor de plantilla: €1,025.00 millones de euros.

La gran figura: Vinícius Jr. (Real Madrid – €180.00M).

Análisis: Brasil no solo es el favorito del grupo, es uno de los máximos candidatos a la corona mundial. El seleccionador armó un esquema aterrador donde Vinícius Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli y la frescura de Endrick prometen dinamitar cualquier defensa. Su única duda reside en ver cómo se asienta el regreso de Neymar al plano internacional y el ritmo competitivo de sus 6 convocados del Brasileirão, pero económicamente juegan en una galaxia completamente distinta a la de sus rivales.

Escocia: La consistencia y el músculo de la Premier League

Valor de plantilla: €278.50 millones de euros.

La gran figura: Andy Robertson (Liverpool) / John McGinn (Aston Villa) – €35.00M cada uno.

Análisis: Escocia representa la estabilidad y el rigor físico británicos. Al tener a 16 futbolistas compitiendo semana a semana en los terrenos ingleses, presumen de una intensidad física envidiable. La medular compuesta por McTominay (Napoli) y McGinn le otorga al equipo un volumen de juego y una llegada al área muy difícil de neutralizar. Son los llamados naturales a disputarle el liderato del sector a los sudamericanos.

Marruecos: La rebeldía técnica de los Leones del Atlas

Valor de plantilla: €365.40 millones de euros.

La gran figura: Brahim Díaz (Real Madrid – €45.00M).

Análisis: Marruecos llega con el cartel de ser un rival sumamente incómodo capaz de tumbar gigantes. Con Brahim Díaz flotando entre líneas y la velocidad supersónica de Achraf Hakimi (PSG) por la banda, los africanos combinan la disciplina táctica de su bloque bajo con transiciones eléctricas. Su fortaleza económica está bien distribuida en clubes de Francia y España, haciéndolos letales si se les concede el más mínimo espacio.

Haití: La resistencia caribeña ante los gigantes

Valor de plantilla: €42.20 millones de euros.

La gran figura: Jean Ricner Bellegarde (Wolverhampton – €16.00M).

Análisis: En la previa, Haití habita el sótano de los pronósticos bursátiles del sector. Dependen de forma desproporcionada de lo que pueda inventar su gran estrella, Bellegarde, en el centro de la cancha. No obstante, el masivo contingente de futbolistas haitianos que militan en el fútbol formativo de Francia (como Casimir en Auxerre o Arcus en Angers) dota al equipo de un orden táctico europeo que podría servir para amargarle la fiesta a cualquier confiado.

El Veredicto de la Zona

Brasil tiene prácticamente asegurado su boleto debido a la brutal superioridad individual de sus piezas. La verdadera guerra civil del Grupo C se librará por el segundo boleto: un choque de estilos de alta tensión donde el músculo británico y el orden de Escocia se verán las caras ante la imaginación y rebeldía técnica de Marruecos. Haití, sin ninguna presión y desde la humildad de su presupuesto, buscará capitalizar cualquier descuido estratégico para firmar la gran sorpresa del torneo.