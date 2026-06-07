Radiografía del Grupo I en el Mundial 2026: Francia, Senegal, Irak, Noruega Batalla de imperios en el Grupo I: Los mil millones de Francia ante el fuego de Haaland y la resistencia de la Teranga

El Grupo I del Mundial 2026 se ha configurado de forma oficial ante los ojos de la prensa internacional como el auténtico “Grupo de la Muerte” y el sector con mayor riqueza conceptual, intensidad física y disparidad financiera de todo el certamen mundialista. Es una zona de altísima tensión táctica donde la opulencia de un plantel de mil millones de euros como Francia convivirá con el arsenal de fuego de Noruega, el orden combativo de Senegal y el corazón de resistencia de Irak.

A continuación, desglosamos la radiografía y el veredicto del sector:

Francia: El transatlántico bursátil de Didier Deschamps

Valor de plantilla: €1,185.00 millones de euros.

La gran figura: Kylian Mbappé (Real Madrid) — €180.00M.

Análisis: Les Bleus asumen el torneo con la absoluta obligación de comandar el liderato y ratificar su cartel de máximos candidatos a la corona mundial. Deschamps ha pulido un engranaje táctico aterrador que presume de un volumen de juego ofensivo inigualable, donde la velocidad de Mbappé, Dembélé y Bradley Barcola promete triturar cualquier zaga. Protegidos en la medular por la jerarquía de Tchouaméni y la frescura de Zaïre-Emery, los europeos poseen variantes individuales en todas sus líneas que los sitúan un escalón por delante de sus rivales en el papel.

Noruega: El arsenal de fuego y la ingeniería de la Premier

Valor de plantilla: €485.60 millones de euros.

La gran figura: Erling Haaland (Manchester City) — €180.00M.

Análisis: El conjunto escandinavo es el rival de absoluto peligro del sector. Noruega se presenta amparada por la presencia del delantero más letal del planeta, Erling Haaland, alimentado en tres cuartos de cancha por la excelsa ingeniería asociativa del capitán del Arsenal, Martin Ødegaard. Con Alexander Sørloth aportando una tremenda cuota de gol extra en el Atlético de Madrid y un bloque medio sumamente físico e intenso (Berge y Aursnes), los suecos son un equipo capaz de fracturar cualquier bloque defensivo. Si logran mantener el orden en su línea de zagueros, están listos para jugarle de tú a tú el primer puesto a los franceses.

Senegal: El oficio táctico y el músculo de los Leones

Valor de plantilla: €284.50 millones de euros.

La gran figura: Nicolas Jackson (Bayern Múnich) — €45.00M.

Análisis: Senegal es el auténtico “coco” táctico del grupo. Los campeones africanos combinan la enorme experiencia internacional que otorgan sus líderes de vestuario instalados en Arabia (Mané y Koulibaly) con el ritmo de alta exigencia europea que aporta el atacante del Bayern, Nicolas Jackson. Los Leones de la Teranga estructuran un bloque medio-bajo asfixiante y rocoso fogueado en Francia, complementado con transiciones eléctricas. Tienen el gen competitivo necesario para anular los presupuestos multimillonarios de los combinados de la UEFA si se les concede el más mínimo espacio.

Irak: La fuerza de la resistencia de Mesopotamia

Valor de plantilla: €18.60 millones de euros.

La gran figura: Zidane Iqbal (FC Utrecht) — €4.50M.

Análisis: En la previa de las agencias mundiales, Irak habita el sótano estricto de los pronósticos bursátiles, costando sesenta veces menos que el transatlántico de Francia. No obstante, los Leones de Mesopotamia apuestan por una unificación local férrea. Arraigados en el orden colectivo de su torneo y encomendando sus reducidas opciones ofensivas a lo que pueda inventar Zidane Iqbal en la medular o el ariete Ali Al-Hamadi en ataque, buscarán plantar bloques bajos sumamente graníticos para intentar rascar alguna sorpresa histórica ante la distracción de las potencias.

El Veredicto de la Zona

El Grupo I promete regalar partidos memorables de alta tensión de principio a fin. Francia parte en el papel con el favoritismo bursátil y la jerarquía de sus líneas para clasificar como líder, pero no tendrá margen de error ante el arsenal ofensivo de Noruega, escuadra que con la dupla Haaland-Ødegaard promete un choque de trenes imperial por la cima. Detrás acecha una selección de Senegal que, fiel a su estilo físico y ordenado, saldrá dispuesta a romper las apuestas a base de intensidad táctica. Irak, desde la humildad de su presupuesto, buscará actuar de forma digna compitiendo con el cuchillo entre los dientes. En este grupo de élite, descuidarse un minuto significa volverse a casa temprano.