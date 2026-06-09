Radiografía del Grupo J en el Mundial 2026: Argentina, Austria, Argelia, Jordania Pizarras, millones y leyendas en el Grupo J: El súper imperio de Argentina ante la intensidad de Austria y el sueño de Mesopotamia.

El Grupo J del Mundial 2026 se ha configurado de manera oficial ante los ojos de la prensa internacional como un sector con una inmensa riqueza conceptual, contraste cultural profundo y una marcada disparidad económica. Es una zona de alta tensión táctica donde la opulencia y jerarquía de un plantel de más de 800 millones de euros como Argentina convivirá con la verticalidad asfixiante de Austria, la rebeldía técnica de Argelia y el corazón de resistencia de Jordania.

A continuación, desglosamos la radiografía y el veredicto del sector:

Argentina: El transatlántico bursátil de los campeones del mundo

Valor de plantilla: €865.80 millones de euros.

La gran figura: Julián Álvarez (Atlético de Madrid) — €90.00M.

Análisis: La escuadra Albirroja asume este torneo con la absoluta obligación de comandar el liderato y ratificar su estatus de potencia global. Scaloni ha pulido un engranaje táctico sumamente balanceado que presume de una de las medulares más creativas y cotizadas del planeta (Mac Allister y Enzo Fernández), coronada en ataque por la letal sociedad de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, cobijados por la última danza mundialista de la leyenda viviente, Lionel Messi. Su única duda reside en ver si logran mantener el hambre competitivo intacto, pero individualmente están un escalón por delante de sus rivales.

Austria: La intensidad asfixiante y el ritmo de la Bundesliga

Valor de plantilla: €298.50 millones de euros.

La gran figura: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) / Kevin Danso (Tottenham).

Análisis: El conjunto centroeuropeo es el auténtico rival de cuidado del sector en el plano físico. Bajo la implacable tutela de Ralf Rangnick, Austria despliega un fútbol caracterizado por una presión alta asfixiante y transiciones verticales veloces. Con Sabitzer dictando los tiempos en el medio campo y la jerarquía que aporta David Alaba (Real Madrid) en el vestuario, los austriacos combinan la disciplina industrial alemana con un bloque sumamente rocoso. Tienen las armas necesarias para jugarle de tú a tú la posesión a los argentinos y castigar cualquier descuido defensivo.

Argelia: La rebeldía técnica y el desparpajo de los Zorros

Valor de plantilla: €198.40 millones de euros.

La gran figura: Rayan Aït-Nouri (Manchester City — €38.00M).

Análisis: Argelia es el rival más incómodo y tácticamente impredecible del grupo. Los africanos basan su juego en la electricidad y el desequilibrio de sus extremos fogueados en Francia y los Países Bajos, sumando el músculo y despliegue que aporta la velocidad de Rayan Aït-Nouri por la banda. Con el legendario Riyad Mahrez dosificando sus minutos pero aportando su pegada quirúrgica en los momentos clave, los “Zorros del Desierto” combinan la disciplina táctica de su bloque bajo con contragolpes letales. Son capaces de tumbar cualquier presupuesto si se les concede espacios.

Jordania: Los obreros colectivos del sueño asiático

Valor de plantilla: €16.20 millones de euros.

La gran figura: Mousa Al-Tamari (Rennes — €7.00M).

Análisis: En la previa de las agencias mundiales, Jordania habita el sótano estricto de los pronósticos bursátiles, costando cincuenta y tres veces menos que el transatlántico argentino. No obstante, los asiáticos apuestan por plantar bloques bajos sumamente graníticos y solidarios. Encomiendan prácticamente todas sus opciones de ataque a la velocidad supersónica y el desequilibrio individual de su gran estrella de la Ligue 1, Mousa Al-Tamari. Buscarán apelar a la nula presión mediática para intentar rascar algún punto histórico en las jugadas a balón parado.

El Veredicto de la Zona

El Grupo J promete regalar emociones de alta tensión de principio a fin. Argentina parte en el papel con el favoritismo bursátil, técnico e histórico para amarrar la clasificación como líder del sector, pero no tendrá margen de error. La verdadera batalla civil por los boletos hacia la siguiente ronda nos regalará un choque de estilos fascinante: el fútbol vertical, ordenado y físico de Austria medirá fuerzas de forma directa ante la imaginación, velocidad y rebeldía de Argelia. Jordania, desde la humildad de su presupuesto, intentará actuar como el juez de la zona, buscando castigar cualquier exceso de confianza rival a base de fortaleza colectiva.