Radiografía del Grupo J en el Mundial 2026: Portugal, Colombia, República Democrática del Congo, Uzbekistán Pizarras, millones y pasiones en el Grupo K: El súper imperio de Portugal ante el ritmo de Colombia y la resistencia del Golfo.

El Grupo K del Mundial 2026 se ha configurado de manera oficial ante los ojos de la prensa internacional como uno de los sectores con mayor riqueza conceptual, intensidad física y disparidad financiera de todo el certamen internacional. Es una zona de alta tensión táctica donde la opulencia y jerarquía de un plantel de casi mil millones de euros como Portugal convivirá cara a cara con el vértigo sudamericano de Colombia, el orden combativo de la RD Congo y el corazón de resistencia de Uzbekistán.

A continuación, desglosamos la radiografía y el veredicto del sector:

Portugal: El transatlántico asociativo de Roberto Martínez

Valor de plantilla: €945.50 millones de euros.

La gran figura: Rúben Dias (Manchester City) / Rafael Leão (Milan).

Análisis: Portugal asume este torneo con la absoluta obligación de comandar el liderato de su zona y ratificar su estatus de máximo aspirante a la corona mundial. Roberto Martínez ha pulido una maquinaria futbolística letal que presume de variantes individuales de ensueño en todas sus líneas: desde la solidez defensiva de Rúben Dias y Gonçalo Inácio, pasando por una medular creativa impecable custodiada por Vitinha y Bruno Fernandes, hasta un ataque de miedo donde conviven el desequilibrio de Rafael Leão con el olfato histórico del eterno Cristiano Ronaldo. Su profundidad de banquillo los sitúa un peldaño por delante de sus rivales en el papel.

Colombia: El vértigo y el equilibrio de los Cafeteros de Lorenzo

Valor de plantilla: €315.80 millones de euros.

La gran figura: Luis Díaz (Bayern Múnich — €75.00M).

Análisis: El conjunto sudamericano es el auténtico rival de cuidado del sector. Bajo la excelsa tutela táctica de Néstor Lorenzo, Colombia ha estructurado un bloque sumamente homogéneo y vertical que presume de una intensidad física y transiciones a velocidades supersónicas. Con el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz, flotando como la gran arma de destrucción masiva, flanqueado por la jerarquía asociativa de Richard Ríos (Benfica) y James Rodríguez, los Cafeteros poseen el volumen de juego necesario para disputarle la posesión a los europeos y castigar cualquier descuido defensivo. Son candidatos naturales a pelear el boleto a la siguiente fase.

RD Congo: El orden físico y el músculo de los Leopardos

Valor de plantilla: €78.40 millones de euros.

La gran figura: Yoane Wissa (Newcastle United — €28.00M).

Análisis: El combinado nacional de la RD Congo es el rival más incómodo y físicamente demandante del grupo. Los africanos basan su estrategia en un orden defensivo asfixiante comandado por Chancel Mbemba y blindado por el gran cartel de Aaron Wan-Bissaka (West Ham) en las bandas. Con el atacante de la Premier League, Yoane Wissa, actuando como el gran faro de ataque y las transiciones veloces fogueadas en la Ligue 1 de Francia, los Leopardos apuestan a la resistencia física y al contragolpe directo para anular la superioridad económica de sus rivales.

Uzbekistán: La disciplina colectiva de los Lobos Blancos

Valor de plantilla: €38.15 millones de euros.

La gran figura: Abdukodir Khusanov (Manchester City — €15.00M).

Análisis: En la previa de las agencias mundiales, Uzbekistán habita el sótano estricto de los pronósticos bursátiles, costando veinticinco veces menos que el transatlántico portugués. No obstante, los asiáticos son un combinado sumamente ordenado, disciplinado y solidario que apuesta por plantar bloques bajos muy rocosos para secar los ataques rivales. Protegidos en la zaga central por la imponente jerarquía de Abdukodir Khusanov bajo la disciplina de Pep Guardiola, los uzbekos encomendarán sus reducidas opciones ofensivas a lo que pueda inventar la experiencia de Eldor Shomurodov en los contragolpes.

El Veredicto de la Zona

El Grupo K promete emociones de alto calibre de principio a fin. Portugal parte en el papel con el favoritismo bursátil y la jerarquía de sus líneas para amarrar la clasificación como líder del sector, pero no tendrá margen de error ante el vértigo y el gran momento deportivo de Colombia, escuadra que con Luis Díaz promete un choque de trenes imperial por la cima. Detrás se librará una batalla encarnizada por el segundo boleto hacia la siguiente ronda, donde el músculo físico y el orden defensivo de la RD Congo saldrá a morder dispuesta a romper los presupuestos. Uzbekistán, desde la humildad de su presupuesto, intentará actuar como el juez de la zona a base de disciplina colectiva. En este sector de élite, descuidarse un minuto significa volverse a casa temprano.