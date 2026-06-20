La contundente victoria de la Selección de Brasil por 3-0 sobre Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia trajo el ansiado alivio futbolístico al esquema de Carlo Ancelotti, pero dejó una profunda secuela de preocupación en la enfermería. El extremo titular Raphinha tuvo que abandonar el terreno de juego de forma prematura, congelando el ambiente de celebración que se vivía en las gradas ante el despliegue ofensivo de Matheus Cunha y Vinícius Júnior.
El atacante del FC Barcelona encendió las alarmas rojas al quedarse completamente estático sobre el césped tras sentir un pinchazo en la zona posterior del muslo derecho. Raphinha solicitó de inmediato la asistencia de los médicos de la Seleção y se retiró al banquillo con visibles gestos de frustración, donde posteriormente se le colocó un vendaje con hielo para mitigar la inflamación inicial.
Voces desde el vestuario y postura oficial de la CBF
Pese a lo dramático de la secuencia en la primera mitad, las primeras sensaciones que llegan desde el entorno del futbolista invitan a un moderado optimismo. Según los informes de la Cadena SER, el propio Raphinha ha comunicado a sus allegados que confía en que no se trata de una rotura fibrilar severa, sino de una sobrecarga o contractura menor.
Sin embargo, el cuerpo técnico prefiere manejar el escenario institucional con pies de plomo. En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Carlo Ancelotti no quiso adelantar diagnósticos apresurados:
“A Raphinha lo van a evaluar este sábado, por ahora no tenemos mucha certeza de lo que ha pasado con el tendón de la corva (hamstring)”, apuntó el estratega italiano.
Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un parte médico preliminar para esclarecer la situación del jugador de cara a los próximos días de concentración:
Región afectada: Músculo posterior del muslo derecho (isquiotibiales).
Estado actual: El futbolista ya inició los protocolos de fisioterapia y tratamiento desinflamatorio en el cuartel general de Nueva Jersey.
Próximo paso: Sometimiento a resonancia magnética y estudios de imagen este sábado para dictaminar el grado exacto de la lesión.
El rompecabezas de Ancelotti para el cierre del Grupo C
La incertidumbre médica en torno a Raphinha se suma a la delicada gestión física que afronta el bando sudamericano en su línea de ataque. Con Neymar Jr. todavía descartado de los trabajos grupales debido a sus problemas crónicos en la pantorrilla, una baja prolongada del extremo blaugrana obligaría a Ancelotti a acelerar el protagonismo de las variantes jóvenes de la plantilla, tales como el ingresado Rayan (Bournemouth) o el propio Endrick, quien firmó su debut oficial en este partido.
Brasil dispondrá de un breve periodo de descanso antes de trasladarse a Florida para cerrar la fase inicial del certamen el próximo miércoles 24 de junio frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
La escuadra amazónica necesita certificar los tres puntos frente a los británicos por un margen de goles cómodo para asegurar el liderato del sector sin depender de lo que haga Marruecos ante Haití. Una derrota ante los escoceses complicaría el panorama, pudiendo relegar al Scratch a la tómbola de los mejores terceros lugares, donde las proyecciones matemáticas actuales los situarían en una ruta de colisión directa ante Japón en los dieciseisavos de final y un eventual cruce ante Francia en octavos.