El inglés terminó la temporada con 14 goles y 14 asistencias en 48 partidos y fue clave en el Clásico que encaminó el título de LaLiga. Pero las diferencias económicas entre ambos clubes mantienen la operación paralizada.

Marcus Rashford encontró en el FC Barcelona lo que llevaba meses buscando: continuidad, confianza y un entrenador que creyera en él. Su adaptación fue rápida y su impacto, real. Pero el futuro del delantero inglés en el Camp Nou depende de una negociación que todavía no tiene solución.

Los números que justifican el interés

La temporada de Rashford en el Barcelona habla por sí sola:

14 goles y 14 asistencias en 48 partidos

en Gol decisivo en el Clásico — un tiro libre clave en la victoria que encaminó el título de LaLiga ante el Real Madrid

— un tiro libre clave en la victoria que encaminó el título de LaLiga ante el Real Madrid Buena relación con Hansi Flick y con sus compañeros

Sin embargo, en el Barcelona entienden que su rendimiento no alcanza para justificar, por ahora, el pago total de la cláusula acordada con el United. Rashford alternó titularidades y suplencias durante gran parte de la campaña y nunca terminó de consolidarse como una fija en el once inicial.

El problema: 30 millones y dos posturas irreconciliables

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United exige cerca de 30 millones de euros para liberarlo definitivamente — una cifra que consideran accesible teniendo en cuenta el mercado actual y la experiencia del jugador.

El Barcelona, en cambio, intenta renegociar las condiciones debido a la delicada situación financiera que atraviesa la institución. Entre las alternativas que maneja el club catalán:

Extender el préstamo por una temporada más

por una temporada más Incluir una obligación de compra futura como parte del acuerdo

Ninguna de las dos opciones convence a la dirigencia inglesa. El United no quiere volver a ceder al jugador — quiere venderlo de manera definitiva y recuperar lo invertido.

Lo que quiere Rashford

Más allá de las negociaciones entre clubes, el propio Rashford dejó claro que quiere continuar en Barcelona. Se siente cómodo tanto dentro como fuera del club, mantiene una buena relación con el cuerpo técnico y sus compañeros, y ha recuperado la versión de sí mismo que parecía perdida en sus últimos meses en el Manchester United.

El problema no es la voluntad del jugador. El problema es el dinero — y el rol que tendría la próxima temporada en el esquema de Flick.

El desenlace: todo depende del mercado de verano

La situación quedará definida en el mercado de verano. Si el Barcelona encuentra la fórmula para abaratar la operación y el United cede en algún punto de su postura, Rashford podría quedarse. Si las diferencias persisten, el inglés tendrá que buscar otro destino.

Por ahora, dos clubes con posturas firmes y un jugador en el medio esperando saber dónde jugará la próxima temporada.