El Real Madrid se juega esta noche su pase a las semifinales de la UEFA Champions League ante el Manchester City, y una de las principales dudas en la alineación de Carlo Ancelotti es la presencia de Raúl Asencio, quien ha sido imputado por la justicia española por la presunta difusión de un video sexual en el que aparece una menor de 16 años.

A solo horas del partido en el Etihad Stadium, la Audiencia de Las Palmas rechazó el recurso presentado por la defensa del futbolista y decidió mantener abierta la investigación contra el canterano madridista, lo que ha generado revuelo dentro del club blanco y el entorno del jugador.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti decides to start Valverde as right back, Dani Ceballos in midfield.

A nivel deportivo, el joven defensor se ha convertido en pieza fundamental en el esquema de Ancelotti, especialmente tras las lesiones de David Alaba y las molestias físicas de Antonio Rüdiger, lo que lo ha llevado a disputar encuentros de alta exigencia con un gran rendimiento. En los últimos partidos, Asencio ha sido el mejor central del equipo, mostrando seguridad en defensa y gran salida de balón, lo que podría llevar a Ancelotti a confiar en él ante el City de Pep Guardiola.

Sin embargo, la noticia de su imputación penal pone en jaque su participación, ya que la presión mediática y la posible reacción del club podrían afectar su estado anímico en un partido de máxima exigencia.

🚨⚪️ Raúl Asencio’s new deal at Real Madrid will also see the current release clause removed as part of the agreement.

As revealed earlier this week, Real want to get new contract done soon for Raúl and €50m clause won’t be there anymore. pic.twitter.com/0tMy6TIimU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2025