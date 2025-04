Rayo Vallecano vs Getafe CF: Previa, horario y cómo llegan los equipos Ambos equipos llegan en un bache prolongado y se enfrentan en un choque clave por no perder el tren de la Conference League. El Rayo no gana en casa desde febrero y Getafe arrastra tres derrotas seguidas.

Vallecas se prepara para un nuevo capítulo del derbi del sur de Madrid, pero el contexto dista de ser festivo. Este viernes, Rayo Vallecano y Getafe CF se enfrentan con la urgencia de sumar tres puntos que revitalicen sus aspiraciones europeas. Lo harán en un Estadio de Vallecas que no ve ganar a los suyos desde hace casi tres meses, y ante un rival que también ha entrado en caída libre en las últimas jornadas. Separados por apenas dos puntos en la clasificación, ambos conjuntos ven cada vez más lejos el sueño de alcanzar los puestos de Conference League. La jornada puede marcar un antes y un después en la temporada de los dos. Un Rayo sin chispa, estancado en su estadio El equipo de Íñigo Pérez llega con la confianza por el suelo. Solo ha ganado uno de sus últimos diez partidos de Liga, y lo hizo fuera de casa, ante el Alavés (0-2). En el último mes ha encajado goleadas ante rivales de peso como Atlético de Madrid (3-0), Real Sociedad (3-1) y Villarreal (3-0), dejando muchas dudas atrás. En Vallecas, el panorama es igual de preocupante. El equipo rayista no gana como local desde el 7 de febrero, y suma ya cinco encuentros sin sumar de a tres en su estadio. Tras un arranque fuerte en casa en 2025, el bajón ha sido notorio: dos derrotas y tres empates marcan la tendencia más reciente. 🔛 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐲 𝐦𝐚́𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 pic.twitter.com/NM7fzqRK6s — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 30, 2025 Getafe, del sueño europeo a la caída en picado El conjunto dirigido por José Bordalás tampoco vive su mejor momento. Llega con una racha de tres derrotas consecutivas: cayó ante Las Palmas (1-3), Espanyol (1-0) y Real Madrid (0-1), y ha perdido ritmo en la carrera por los puestos europeos. A pesar de ello, los azulones se mantienen como uno de los mejores visitantes de LaLiga en 2025, con ocho victorias en once salidas en todas las competiciones. Su eficacia fuera de casa contrasta con un preocupante déficit ofensivo: solo ha marcado 31 goles en 33 jornadas, el tercer peor registro del campeonato. Las bajas, un dolor de cabeza compartido Ambos entrenadores deberán lidiar con varias ausencias. En el Rayo Vallecano, Augusto Batalla y Andrei Rațiu se pierden el partido por acumulación de tarjetas, mientras que Jonathan Montiel y Abdul Mumin siguen lesionados. En el Getafe, la principal preocupación es el estado físico de David Soria, quien terminó con molestias en los isquiotibiales ante el Real Madrid y no ha podido entrenar con normalidad. También son duda Diego Rico y Allan Nyom, lo que podría obligar a Bordalás a modificar su habitual sistema defensivo. Historial parejo: Vallecas no le sonríe al Rayo en este duelo Aunque el historial favorece ligeramente al Rayo Vallecano con 12 victorias en 28 enfrentamientos, el derbi ha sido históricamente equilibrado. Se han registrado 8 empates y 8 triunfos del Getafe, incluyendo varios partidos recientes con escasos goles:

Rayo 0-0 Getafe (2023/24)

Getafe 0-2 Rayo (2023/24)

Getafe 1-1 Rayo (2022/23)

Rayo 0-0 Getafe (2022/23) El equipo franjirrojo no logra imponerse como local al Getafe desde 2018, lo que agrega un matiz emocional al partido de este viernes. 🎯 pic.twitter.com/Ma17zK3Bi9 — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 30, 2025 ¿Qué hay en juego? La Conference League como premio de consolación La lucha por la Conference League está más abierta que nunca. Con Osasuna marcando el corte con 44 puntos, el Rayo (41) y el Getafe (39) aún tienen opciones, pero el margen de error se achica jornada tras jornada. Una victoria permitiría al Rayo reengancharse a la pelea, mientras que el Getafe, de sumar fuera de casa, volvería a situarse en el grupo de perseguidores. La derrota, en cambio, podría dejar a cualquiera de los dos fuera de la conversación por Europa. ¿Cuándo y dónde ver el partido? El encuentro se disputará este viernes 2 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas. Podrá seguirse en directo a través de LaLiga TV por Movistar+ (dial 54). Mucho más que tres puntos Lo que está en juego va más allá de la clasificación. Este derbi madrileño será una prueba de carácter para dos equipos que han perdido regularidad, eficacia y convicción. Un triunfo podría ser el golpe anímico necesario para encarar el tramo final con aspiraciones continentales. Una derrota, en cambio, podría sellar una temporada gris. En Vallecas y Getafe lo saben: este viernes no se juega solo un partido, se juega un objetivo… y quizás, algo de orgullo.