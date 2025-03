Rayo Vallecano vs Sevilla: Las importantes bajas que tendrá el partido Ambos equipos llegan al duelo con ausencias de peso en su once titular y con la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por Europa

El Rayo Vallecano y el Sevilla se enfrentan este sábado en el Estadio de Vallecas en un partido crucial para sus aspiraciones en LaLiga. Sin embargo, más allá de la importancia de los puntos en juego, el duelo estará marcado por las numerosas bajas que condicionarán las alineaciones de ambos equipos. Un Rayo mermado en el mediocampo y sin sus goleadores El conjunto madrileño, dirigido por Iñigo Pérez, llega a la cita con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas ante Barcelona y Villarreal. Sin embargo, la misión no será sencilla debido a las sensibles ausencias que sufre en el centro del campo y la delantera. El Rayo no podrá contar con su capitán y referente ofensivo, Isi Palazón, quien no se ha recuperado de su lesión. Tampoco estará Unai López, pieza clave en la creación de juego, ni Jorge de Frutos, sancionado por su expulsión ante el Villarreal en una jugada revisada por el VAR. Ante este panorama, Pathé Ciss se perfila como el líder en la medular, acompañado por Pedro Díaz, quien tomará el rol de Unai López. En ataque, Embarba podría asumir la función de Isi, mientras que Óscar Trejo aparece como una opción para reforzar el frente ofensivo. La situación se complica aún más con las ausencias de los delanteros Sergio Camello y Raúl de Tomás, lo que deja al equipo sin sus principales referencias de área. Ante este escenario, Iñigo Pérez ha vuelto a convocar al joven delantero del filial, Etienne Eto'o, quien podría tener minutos en la segunda parte tras su reciente debut en Primera División. Hoy todos hemos amanecido así 😁❤️#Balliu2027 pic.twitter.com/2sibO2TAkG — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 28, 2025 El Sevilla, con bajas sensibles en todas sus líneas El equipo dirigido por Xavi García Pimienta tampoco llega en plenitud de condiciones. Tras rescatar un empate in extremis ante el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla necesita una victoria para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Sin embargo, el técnico catalán deberá hacer ajustes obligados debido a varias ausencias importantes. En defensa, el conjunto hispalense pierde a una pieza clave en su estructura: el serbio Nemanja Gudelj, quien sufrió una lesión en el abductor y no estará disponible. Además, el central francés Tanguy Nianzou sigue sin recuperarse, lo que obliga a García Pimienta a reconfigurar su zaga. El centro del campo también llega con problemas, ya que el belga Sambi Lokonga sigue de baja y el técnico deberá buscar alternativas para equilibrar al equipo en la medular. En ataque, la ausencia del delantero nigeriano Akor Adams limita las opciones ofensivas, aunque la buena noticia para el Sevilla es la recuperación de Gerard Fernández "Peque", quien podría volver al once tras superar sus molestias musculares. 🗓️ ¡Bienvenido, marzo! 💪🏼 pic.twitter.com/U10GEIPKyH — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 1, 2025 Duelo clave para las aspiraciones europeas Con el campeonato entrando en su tramo final, cada punto es crucial en la lucha por los puestos europeos. El Rayo, sexto con 35 unidades, necesita la victoria para mantenerse en zona de clasificación, especialmente después de que Betis y Mallorca igualaran su puntaje. Por su parte, el Sevilla, con 32 puntos, ve en este partido una oportunidad de oro para alcanzar a los madrileños en la tabla y meterse de lleno en la pelea. No obstante, su gran desafío será romper la irregularidad que ha marcado su temporada, ya que aún no ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en LaLiga. Alineaciones probables Rayo Vallecano : Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Embarba, Óscar Trejo, Álvaro García, Nteka.

: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Embarba, Óscar Trejo, Álvaro García, Nteka. Sevilla: Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Sow, Saúl Ñíguez; Lukebakio, Juanlu, Rubén Vargas, Isaac Romero. El partido arrancará a las 16:15 CET en el Estadio de Vallecas, con el arbitraje de Pablo González Fuertes. Con ambos equipos debilitados por las bajas, el encuentro será una prueba de carácter para definir quién logra imponerse a la adversidad y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por Europa.