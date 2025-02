Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Concachampions 2025 vuelve a escena, y Cruz Azul arranca su participación con una visita a República Dominicana para medirse ante Real Hope FA de Haití. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por TUBI y la App de Concacaf.

Para Real Hope, este partido marca su debut en el certamen tras haber conseguido el tercer lugar en la Copa Caribeña de Concacaf. Por su parte, Cruz Azul buscará imponer su jerarquía en el torneo.

La salida de Martín Anselmi al Porto dejó a Cruz Azul con una transición en su cuerpo técnico. Vicente Sánchez, técnico interino, ha asumido el mando del equipo y llega a este compromiso con un importante triunfo ante Tijuana (3-2).

La Máquina celeste ha mostrado una mejora en su rendimiento tras un arranque irregular en la Liga MX. Con Sánchez a la cabeza, buscarán mantener el impulso positivo y superar su primer obstáculo en la Concachampions.

Últimos 5 partidos de Cruz Azul:

El equipo haitiano vive un momento especial al participar por primera vez en la Concacaf Champions League. Con un juego sólido y mucha ilusión, buscarán dar la sorpresa ante uno de los gigantes de la región.

En su camino reciente, Real Hope ha demostrado ser un rival aguerrido, con destacadas victorias en la liga caribeña, incluida una remontada clave ante Moca (2-3) que confirmó su buen momento.

Últimos 5 partidos de Real Hope:

Real Hope: Elien; Dort, Woodensky Duce, Michel; Pierre, Jeudy, Saint Fleur; Éxilus, Leazard y Mondestín.

📝 @RealhopeFA lineup for tonight’s #ChampionsCup debut in Round One! pic.twitter.com/gUNSWnKjHu

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2025