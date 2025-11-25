Real Madrid ejecutará la recompra de Nico Paz por €9 millones en enero de 2026 El club blanco recuperará al mediocampista argentino tras su paso por Como 1907, sumándolo al plantel dirigido por Xabi Alonso y potenciado por Kylian Mbappé. La operación se cerrará mediante una cláusula de recompra previamente pactada.

Real Madrid ha decidido activar la recompra de Nicolás “Nico” Paz Martínez en el próximo mercado de enero, según reportes del periodista Gastón Edul citados por World Soccer Talk. El mediocampista argentino de 21 años, actualmente en Como 1907 de la Serie A, regresará a la plantilla blanca por €9 millones, cantidad fijada en una de las cláusulas acordadas tras su transferencia en 2024.

La operación se concretará en enero de 2026, permitiendo a Real Madrid sumar a Paz al primer equipo para la segunda parte de la temporada 2025‑26. El acuerdo de venta original contemplaba varias posibilidades de recompra escalonadas en precio y fecha, siendo esta activación la más inmediata disponible.

El traspaso inicial se produjo tras el ascenso del Como a Serie A, dejando al Real Madrid el 50% de una futura venta y distintas vías para recuperar al centrocampista, quien en Italia se consolidó bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas. En su paso por el fútbol italiano, Paz acumuló 5 goles y 4 asistencias en 13 partidos oficiales en el presente curso, con el club ubicado en puestos europeos provisionales.

En el plano internacional, Nico Paz debutó con Argentina en octubre de 2024, asistiendo a Lionel Messi en un partido de eliminatorias ante Bolivia. Este rendimiento le ha otorgado un perfil destacado de cara a su reincorporación a la plantilla dirigida por Xabi Alonso, en un contexto donde el Real Madrid busca reforzar su proyecto junto a figuras como Kylian Mbappé y competir en la fase decisiva de LaLiga y la Champions League.

La salida de Paz representa una baja sensible para Como, aunque el club lombardo recibirá la compensación económica estipulada. Por su parte, el Madrid apuesta por rejuvenecer su mediocampo y ampliar opciones para afrontar el exigente calendario de la segunda mitad de la temporada.