El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid atraviesa su primera gran prueba de fuego en el plano continental. Tras encajar una sorpresiva derrota por 1-0 frente al Real Betis durante el último fin de semana liguero, el conjunto blanco se prepara para recibir este martes al Inter de Milán —vigente campeón de la Serie A— en el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League. Sin embargo, el desafío táctico para el estratega luso se presenta sumamente complejo debido a un vacío mayúsculo en la sala de máquinas del equipo: hasta cinco mediocampistas naturales causarán baja o llegan entre serias dudas físicas.
El esquema predilecto de Mourinho, un 4-2-3-1 que depende de un doble pivote con equilibrio y salida limpia, se encuentra desarticulado de cara a la visita del cuadro nerazzurro, forzando al cuerpo técnico a evaluar parches de emergencia o reconversiones posicionales imprevistas.
El balance de bajas: suspensiones acumuladas y lesiones
La lista de ausencias en el centro del campo madridista combina castigos disciplinarios arrastrados de la edición anterior y procesos de recuperación médica:
Bernardo Silva (Suspendido): El internacional portugués aún no podrá debutar con la camiseta blanca en la Champions League. Arrastra una sanción por la tarjeta roja directa que vio en marzo cuando jugaba para el Manchester City —precisamente ante el Real Madrid— al cometer una mano voluntaria dentro del área a los 20 minutos de juego.
Arda Güler (Suspendido): Aunque se perfila para ocupar roles más profundos en la medular a futuro, el turco tampoco será opción por suspensión, producto de dos cartulinas amarillas por protestar en el tiempo de descuento durante la eliminación ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la campaña pasada.
Eduardo Camavinga (Suspendido): Titular en los dos últimos compromisos bajo el mando de Mourinho, el volante francés también purga un partido de inhabilitación tras ser expulsado ante el Bayern diez minutos antes que Güler, al recibir dos amarillas por una falta y pérdida deliberada de tiempo.
Aurélien Tchouaméni (Duda por lesión): Aunque regresó a los entrenamientos este domingo tras casi un mes apartado por molestias musculares y perderse la pretemporada por completo, su presencia en el once inicial se descarta prácticamente, apuntando como máximo a un lugar testimonial en el banquillo.
Thiago Pitarch (En recuperación): La joven promesa de 19 años, quien actuó como relevo habitual durante la etapa de Álvaro Arbeloa, no ha disputado minutos esta campaña tras seis semanas de baja y aún requiere ritmo competitivo.
Las alternativas de Mourinho: cantera o soluciones de emergencia
En este escenario, el uruguayo y capitán Federico Valverde emerge como el único mediocampista natural de la plantilla profesional apto para disputar los 90 minutos. La gran incógnita se sitúa en quién será su acompañante en el doble pivote.
Si el técnico decide apostar por especialistas de demarcación, tendrá que recurrir a la juventud de la cantera: el volante de 20 años Jorge Cestero (con solo 114 minutos oficiales en el primer equipo), el canterano de 18 años Diego Villalba (aún inédito en la categoría mayor) o Sergio Martínez (19 años), recién llegado en el mercado estival con apenas dos apariciones previas en LaLiga defendiendo los colores del Racing de Santander.
Ante la falta de rodaje de los juveniles en noches europeas, la opción más viable apunta a la creatividad táctica:
Jude Bellingham en rol retrasado: Retrasar al astro inglés a la base de la jugada junto a Valverde, renunciando temporalmente a su impacto directo como mediapunta donde ha venido deslumbrando.
Trent Alexander-Arnold al mediocentro: Desplazar al lateral británico a la medular, fórmula ensayada brevemente en pretemporada pero que requirió colocar a Denzel Dumfries como extremo para dotar de equilibrio al costado.
Dean Huijsen como contención: Adelantar al zaguero central a la contención, lo que obligaría a alinear en la zaga a Antonio Rüdiger con Ibrahima Konaté, dejando al equipo sin defensores centrales experimentados de recambio en el banquillo.
Fiel a su estilo directo, Mourinho no esquivó la problemática en la rueda de prensa previa al cotejo: “Podría pasarme minutos hablando de esto, pero prefiero ser honesto. El algoritmo ha elegido que juguemos este partido bajo estas circunstancias y aquí estamos. Tenemos tres, cuatro o cinco opciones; podríamos debatirlas todas, pero al final no voy a adelantar nada”. La pizarra del técnico dictará sentencia en el Santiago Bernabéu.