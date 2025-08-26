Real Madrid prohíbe personalizar camisetas con el nombre “Franco” tras la llegada de Mastantuono El club blanco restringió el uso del nombre de pila del joven argentino en sus tiendas oficiales para evitar asociaciones con el dictador Francisco Franco. La medida también alcanza a figuras históricas como Luis Figo.

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid generó un gran revuelo en España y Argentina. El juvenil, fichado por 45 millones de euros desde River Plate, ya debutó bajo las órdenes de Xabi Alonso y rápidamente se ganó la ovación del Santiago Bernabéu. Sin embargo, su apellido no es lo único que llama la atención: la decisión del club con respecto a la personalización de camisetas desató un fuerte debate entre los hinchas.

El furor por Mastantuono llevó a los aficionados a arrasar con la camiseta número 30 en la tienda oficial del Real Madrid. Pero quienes intentaron personalizarla con su nombre de pila, “Franco”, se toparon con un mensaje automático que bloquea la opción: “Lo sentimos, este nombre o término no está disponible para personalización”.

La medida no responde a un capricho comercial, sino a una política institucional. El club busca evitar cualquier vínculo con figuras o símbolos de carga política o histórica. En este caso, la coincidencia con el nombre de Francisco Franco, dictador que gobernó España durante casi 40 años, motivó la restricción.

El veto en la tienda oficial no se limita al joven argentino. Nombres de ídolos como Luis Figo tampoco pueden utilizarse, al formar parte de la lista de bloqueos que el sistema implementa para prevenir polémicas. Así, Real Madrid intenta blindar su imagen frente a posibles controversias sociales y políticas.

Mientras tanto, el presente deportivo de Mastantuono sigue en ascenso. Tras sus buenos rendimientos frente a Osasuna y Real Oviedo, el juvenil volvió a entrenarse en Valdebebas y tiene chances de estar desde el inicio este sábado en el Santiago Bernabéu. Allí, el equipo de Xabi Alonso recibirá a Mallorca por la tercera jornada de LaLiga, en un tridente ofensivo que podría compartir con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

La prohibición generó opiniones divididas entre los fanáticos. Algunos entienden la decisión como una forma de preservar la neutralidad del club, mientras que otros consideran excesivo impedir a los hinchas personalizar su camiseta con el nombre de su ídolo. Lo cierto es que Real Madrid dejó en claro que no permitirá excepciones.