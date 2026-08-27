El Real Madrid mantiene a Manu Koné dentro de su radar como una de las alternativas que podrían reforzar el centro del campo en el futuro. El mediocampista francés, actualmente en la Roma, es seguido desde hace tiempo por el club blanco, que incluso ha enviado observadores para analizar de cerca sus actuaciones.

Con 25 años, Koné reúne varias de las características que el Madrid considera interesantes para su medular: capacidad física, intensidad para disputar duelos, inteligencia en la presión y suficiente calidad para participar en la construcción del juego. Su nombre, sin embargo, no representa una operación inmediata. La entidad madridista considera cerrada su plantilla para este verano y cualquier intento por incorporarlo quedaría, en principio, para mercados posteriores.

Un seguimiento que viene de tiempo atrás

El interés del Madrid por Koné no es reciente. El área de fútbol internacional del club, liderada por Juni Calafat, ha seguido la evolución del jugador francés y lo ha visto en directo en diferentes encuentros.

La vigilancia volvió a quedar patente en el estreno de la Roma en la presente temporada de la Serie A, partido en el que el conjunto italiano derrotó 4-0 a la Fiorentina. Los representantes del club madridista estuvieron atentos al rendimiento de Koné durante ese encuentro, además de observar el debut de Franco Mastantuono con la camiseta de la Fiorentina.

El seguimiento responde a una planificación a medio y largo plazo. Koné no es presentado como una prioridad única ni como un fichaje inminente, sino como uno de los nombres que gustan dentro del club para una eventual renovación del centro del campo.

Un mediocampista de perfil defensivo

Koné se caracteriza por un estilo de juego más orientado a las tareas defensivas. Es un futbolista con capacidad para ganar duelos y ejercer presión sobre los rivales, apoyado en un físico que le permite cubrir terreno y mantener intensidad durante los partidos.

Pero su perfil no se limita a la recuperación. También posee buen trato de balón y criterio para distribuirlo. En la última temporada de la Serie A registró un 90 % de acierto en sus pases, un dato que refuerza la idea de que puede aportar tanto en la recuperación como en la circulación.

Su combinación de despliegue, presencia física, presión y capacidad asociativa explica por qué su nombre ha llamado la atención de la estructura deportiva madridista.

Contrato hasta 2029 y una operación costosa

Koné llegó a la Roma en 2024 y tiene contrato con el conjunto italiano hasta 2029. Antes de establecerse en Italia pasó por el Toulouse y el Borussia Mönchengladbach.

Su vinculación vigente y la importancia que tiene dentro del proyecto romano hacen que su hipotética salida no sea sencilla. Según la información publicada por AS, el precio de salida del futbolista se sitúa alrededor de los 60 millones de euros.

A nivel internacional, Koné también se ha consolidado como una alternativa para la selección francesa. Ha disputado 19 partidos con Francia y tuvo protagonismo como titular durante el pasado Mundial, especialmente después de la lesión de Aurélien Tchouameni. En ese contexto, dejó buenas sensaciones frente a Irak, Noruega, Paraguay y Marruecos.

El Madrid no contempla ficharlo este verano

A pesar del seguimiento, el escenario actual es claro: el Real Madrid no planea incorporar a Koné en este mercado de verano.

El entrenador madridista ya manifestó que considera cerrada la plantilla y el club comparte esa valoración. Por tanto, incluso si se produce alguna salida antes del cierre de la ventana, la intención de la entidad es no realizar nuevas incorporaciones.

La situación podría cambiar únicamente ante un movimiento extraordinario en el mercado. El Madrid permanece atento a la posibilidad de que algún club de la Premier League realice una oferta importante por alguno de sus centrocampistas.

Manchester United, Liverpool y Chelsea buscan jugadores para esa posición y los nombres de Eduardo Camavinga y Tchouameni han aparecido en el mercado. Tchouameni, además, renovó recientemente su contrato con el Madrid hasta 2031.

Si alguno de esos escenarios provoca una salida, la postura actual del club seguiría siendo no fichar a nadie durante este verano. La posible llegada de Koné se estudiaría, en todo caso, en una ventana futura.

Una conexión que podría facilitar contactos

Existe además un vínculo particular entre Koné y el Real Madrid: ambos comparten agencia de representación con Tchouameni.

Las carreras de los dos futbolistas franceses son gestionadas por Excellence Sport Nation (ESN), agencia encabezada por Jonathan Kebe y Jérémy Ramalingam. La representación también incluye a jugadores de primer nivel como Jules Koundé, del Barcelona; Mike Maignan, del Milan; Bryan Mbeumo, del Manchester United, y Senny Mayulu, del PSG.

Por ahora, esa conexión no significa que exista una negociación, pero sí forma parte del contexto que rodea a un jugador que el Madrid continúa siguiendo.

La fotografía actual, por tanto, es más de planificación que de mercado inmediato. El Real Madrid considera cerrada su plantilla, pero mantiene identificados perfiles que podrían fortalecerla en el futuro. Manu Koné aparece entre esas alternativas: un centrocampista de 25 años, con experiencia internacional, contrato largo con la Roma y un valor de mercado que rondaría los 60 millones de euros.