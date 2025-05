Real Madrid vs Celta de Vigo: Alineaciones confirmadas y todo lo que necesitas saber El equipo de Ancelotti se mide este domingo al Celta con la necesidad de ganar para seguir aspirando al campeonato; Mbappé regresa al once titular y los gallegos presentan una formación ofensiva con Iago Aspas y Borja Iglesias al frente.

04/05/2025 · 04:06 AM

La recta final de LaLiga no concede margen de error. Este domingo 4 de mayo, a partir de las 14:00 horas (hora local), el Santiago Bernabéu será el escenario de un enfrentamiento determinante para las aspiraciones del Real Madrid, que recibe al siempre incómodo Celta de Vigo en el marco de la jornada 34. Tras la reciente decepción sufrida en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti está obligado a reencontrarse con su mejor versión para mantenerse en la pugna por el título liguero. La presión es total: cualquier tropiezo podría ser definitivo en una carrera contra el tiempo y el calendario.

Una semana agitada en la capital española

En los días previos al partido, el ambiente en torno al conjunto blanco ha estado marcado más por los rumores fuera del campo que por la preparación táctica del compromiso. Las especulaciones sobre la continuidad de Carlo Ancelotti y los posibles movimientos en el banquillo de cara a la próxima temporada —con Xabi Alonso como principal candidato a sucederlo— han acaparado portadas y debates. Sin embargo, este domingo no hay espacio para distracciones: el Madrid necesita ganar y convencer frente a una afición que espera una respuesta inmediata tras el golpe en Sevilla.

Así formará el Real Madrid: Mbappé regresa al once en un 4-2-3-1 ofensivo

Después de varias semanas marcadas por sanciones, molestias físicas y decisiones tácticas, Kylian Mbappé vuelve a liderar la ofensiva blanca desde el arranque. Ancelotti apuesta por su clásico esquema 4-2-3-1, con Courtois bajo palos y una defensa algo novedosa.

Alineación confirmada del Real Madrid:

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Federico Valverde, Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Francisco García

Mediocampistas de contención: Aurélien Tchouaméni, Luka Modric

Volantes ofensivos: Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero centro: Kylian Mbappé

Director técnico: Carlo Ancelotti

El regreso de Courtois tras su largo período de baja es una de las grandes novedades, aportando seguridad y liderazgo desde el fondo. La línea defensiva se ve reforzada con el polivalente Valverde como lateral derecho, mientras que Asencio y Fran García ocuparán roles centrales y de cierre por banda. En el medio, la dupla Modric-Tchouaméni será la encargada de equilibrar el juego, liberando a Bellingham y compañía para generar peligro constante. La sociedad ofensiva se completa con Rodrygo y Vinícius en los costados, mientras que Mbappé retoma el papel de referencia como ‘nueve’.

Celta no se achica: esquema audaz y presencia ofensiva con Aspas e Iglesias

El Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, llega al Bernabéu sin temor y con un dibujo táctico valiente: un 3-4-2-1 que busca aprovechar la movilidad de sus volantes y la experiencia de sus atacantes para generar daño. Tras una campaña irregular pero con destellos de competitividad, el cuadro gallego quiere dar el golpe.

Alineación confirmada del Celta de Vigo:

Portero: Vicente Guaita

Defensores: Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso

Mediocampistas: Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Fer López, Óscar Mingueza

Volantes ofensivos: Iago Aspas, Alfon González

Delantero centro: Borja Iglesias

Director técnico: Claudio Giráldez

Guaita será el encargado de sostener el arco visitante, escoltado por una defensa de tres hombres que combina juventud y experiencia. En la medular, Beltrán y Moriba asumirán las funciones de equilibrio y primera salida, mientras que Mingueza y López intentarán generar amplitud y profundidad por las bandas. En ataque, el peso ofensivo recae sobre la visión de Aspas y la potencia de Borja Iglesias, una dupla que ya ha generado complicaciones a equipos grandes esta temporada.

Un Bernabéu con presión y necesidad de respuesta

Más allá de la disposición táctica, el Real Madrid llega a este partido con una fuerte necesidad emocional: reconectar con su gente. La derrota en la final copera todavía está fresca, y la afición blanca exigirá una actuación convincente. El equipo ha sido sólido en casa durante toda la temporada, pero la tensión crece a medida que los márgenes se reducen.

Además, el calendario no permite relajaciones: en la próxima jornada, el Madrid viajará a Barcelona para enfrentarse al líder en un duelo que podría decidir el campeonato. Para llegar con opciones reales a ese choque, los blancos deben superar sin titubeos a un Celta que ya ha demostrado saber competir en los escenarios grandes.

Horarios del partido en todo el mundo

El enfrentamiento entre Real Madrid y Celta de Vigo está programado para este domingo 4 de mayo de 2025, a las 14:00 horas en España. A continuación, los horarios en otras regiones:

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00

Bolivia, Chile, Venezuela: 8:00

Perú, Ecuador, Colombia: 7:00

México: 6:00

España: 14:00

La jornada 34 de LaLiga se presenta con un choque cargado de tensión, táctica y necesidad. Real Madrid y Celta de Vigo medirán fuerzas en el Bernabéu en un duelo donde no hay margen de error para los locales. Con Mbappé de regreso al once y un equipo dispuesto a reconectar con su mejor versión, los de Ancelotti tienen el deber de ganar. Pero enfrente estará un Celta desafiante, con un bloque equilibrado y experiencia ofensiva, listo para dar la sorpresa. El título aún está al alcance… pero todo empieza por no fallar este domingo en casa. ¿Podrá el Madrid mantenerse en la carrera? La respuesta está a noventa minutos.