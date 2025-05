Real Madrid vs Celta de Vigo: Datos y estadísticas a tener en cuenta para el duelo clave en LaLiga El análisis numérico previo al encuentro revela la notable superioridad del Real Madrid en rendimiento global, ofensiva y efectividad, aunque el Celta de Vigo también presenta cifras que lo convierten en un rival más complejo de lo que aparenta.

Cuando el balón comience a rodar este domingo 4 de mayo en el Santiago Bernabéu, no será un simple partido más de la temporada. El Real Madrid recibe al Celta de Vigo con la obligación de sumar tres puntos para seguir peleando por el título de Liga. Pero más allá del presente inmediato, las estadísticas ofrecen un mapa detallado del rendimiento de ambos equipos durante la temporada. Un vistazo profundo a los datos de todas las competiciones permite entender mejor el nivel de consistencia, efectividad y vulnerabilidad de merengues y celestes. Y aunque la balanza se inclina claramente hacia los de Ancelotti, los gallegos tienen armas suficientes para presentar batalla.

Más victorias, más goles y más solidez: el dominio blanco en números

El Real Madrid llega a este tramo decisivo del curso con una hoja de servicio destacada en todas las competiciones. De los 57 partidos disputados, ha salido victorioso en 36, lo que representa una tasa de triunfo del 63%. En contraste, el Celta de Vigo apenas ha ganado 16 de sus 37 encuentros, un 43%, lo que marca una diferencia sustancial en términos de regularidad y eficacia.

El equipo madrileño también ha sido más contundente en ataque. Promedia 2.12 goles convertidos por partido, respaldados por un promedio de 1.95 goles esperados, lo que evidencia una ofensiva bien estructurada y eficiente. Por su parte, el Celta ha anotado una media de 1.81 goles por encuentro, una cifra nada despreciable que refleja cierta capacidad de daño, aunque con menor volumen ofensivo (solo 1.59 goles esperados).

Rendimiento defensivo: Madrid concede menos, pero Celta también compite

En cuanto al aspecto defensivo, el Real Madrid también presenta mejores registros. Ha recibido 1.19 goles por partido, respaldado por 1.14 goles esperados recibidos, lo que indica una defensa relativamente estable. Además, ha logrado mantener la portería a cero en 19 de los 57 partidos.

Celta de Vigo, por su parte, encaja 1.46 goles de media y registra 1.01 goles esperados recibidos, un contraste llamativo: su sistema defensivo permite muchas oportunidades pero concede más goles de lo proyectado, señal de errores puntuales o falta de contundencia en momentos clave. Solo ha mantenido el arco invicto en 8 de sus 37 partidos, lo que supone apenas un 21%.

Comienzos fuertes y control del ritmo: ventaja para los blancos

Otro dato que favorece claramente al Real Madrid es su capacidad para tomar la delantera. En 36 de sus 57 partidos ha sido el primero en marcar, frente a solo 14 veces en que lo ha hecho el Celta. Esta capacidad para golpear antes al rival ha sido clave en el desarrollo de muchos partidos del conjunto blanco, que también ha sido ganador del primer tiempo en 25 ocasiones.

El Celta, en cambio, ha visto cómo su rival se adelantaba primero en 23 de sus 37 partidos, lo que lo ha obligado a remar contracorriente en múltiples jornadas. Aun así, ha logrado irse al descanso en ventaja en 12 ocasiones, un dato que, si bien es inferior, demuestra cierta capacidad para competir desde el arranque.

Goles, empates y partidos con acción: lo que dicen las cifras ofensivas

Los partidos del Real Madrid han sido, en su mayoría, escenarios de alto ritmo y goles. En 38 de sus 57 compromisos se han marcado más de 2.5 goles, lo que representa dos tercios del total. Además, en 32 partidos ambos equipos lograron marcar. Esto señala no solo la potencia ofensiva merengue, sino también cierta vulnerabilidad defensiva en tramos del calendario.

Por su parte, el Celta ha disputado 24 partidos con más de 2.5 goles y en 25 de ellos ambos conjuntos lograron anotar. Estas cifras refuerzan la idea de un equipo que, aunque inestable, tiende a ofrecer partidos abiertos y con dinámica ofensiva.

Remates, córners y tarjetas: los detalles que definen la intensidad

El Real Madrid domina también en los datos de producción ofensiva. Promedia 16.3 remates por encuentro, de los cuales 6.74 van a puerta. El Celta, en comparación, registra 12.03 remates y 4.92 tiros a puerta, una diferencia que se traduce en menor presión constante al arco rival.

En cuanto a córners, el Madrid lanza una media de 6.14 por partido, mientras que los gallegos apenas alcanzan 3.81. Esto no solo habla de volumen de ataque, sino también de control territorial y generación de jugadas de peligro.

En el aspecto disciplinario, los celestes cometen más infracciones: 2.41 tarjetas por partido, por las 1.95 del conjunto blanco, lo que podría traducirse en un mayor riesgo de sanciones si el partido se torna intenso.

Eficiencia desde el punto penal: ligera ventaja para el Celta

Un apartado curioso es el de la ejecución desde los once metros. El Real Madrid ha convertido 11 de los 16 penales que ha ejecutado esta temporada, mientras que el Celta ostenta una mejor efectividad: 9 goles en 10 disparos. Aunque se trata de una muestra más reducida, los vigueses han mostrado mayor precisión en este rubro específico.

Las estadísticas previas al Real Madrid vs. Celta de Vigo no dejan lugar a dudas sobre cuál es el equipo más regular y eficiente. El conjunto merengue domina ampliamente en victorias, goles, remates, posesión y control de los partidos. Sin embargo, el fútbol no siempre responde a los números, y el Celta ya ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de rendir por encima de las expectativas, especialmente cuando enfrenta a gigantes. Este domingo, el Bernabéu será testigo de un duelo en el que las estadísticas dibujan un claro favorito, pero el balón —como siempre— tendrá la última palabra.