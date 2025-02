El Santiago Bernabéu será el epicentro del fútbol europeo este 19 de febrero de 2025, cuando Real Madrid y Manchester City definan el pase a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Con la memoria fresca del electrizante duelo de ida, que terminó 3-2 a favor de los Merengues, ambos entrenadores presentarán alineaciones llenas de talento y estrategia para este encuentro crucial.

Carlo Ancelotti ha decidido mantener una formación ofensiva, apostando por la velocidad y el desequilibrio de sus atacantes, con Kylian Mbappé y Vinicius Jr. como puntas de lanza. Jude Bellingham será clave en la generación de juego desde el mediocampo, mientras que Thibaut Courtois, figura en el arco, buscará mantener su portería invicta.

Alineación del Real Madrid:

La zaga madridista estará comandada por Antonio Rüdiger, cuya solidez será clave para frenar a Erling Haaland. Federico Valverde, habitual en el mediocampo, actuará como lateral derecho, un movimiento estratégico que Ancelotti ha utilizado en partidos de alta intensidad.

Pep Guardiola, por su parte, refuerza su mediocampo con la inclusión de John Stones y Nico González para equilibrar la posesión y proteger a su defensa. En ataque, Phil Foden y Savinho buscarán explotar las bandas, mientras que Erling Haaland será el principal referente ofensivo, respaldado por el triplete reciente de Omar Marmoush en la Premier League.

Alineación del Manchester City:

La dupla de centrales formada por Ruben Dias y Nathan Ake buscará contener el ataque rápido del Madrid, mientras que Ederson será vital con sus reflejos y su capacidad para iniciar ataques desde su portería.

Next up: a trip to the Bernabeu 📍#AsahiSuperDry 🤝 pic.twitter.com/0v9MtbmOJc

— Manchester City (@ManCity) February 17, 2025