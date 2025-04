Real Madrid vs Valencia: Estadísticas y datos relevantes a tener en cuenta Las estadísticas previas al duelo en el Bernabéu reflejan una notable superioridad del equipo blanco, que dobla en producción ofensiva al Valencia y también se impone en casi todos los parámetros defensivos.

Este sábado a las 16:15 (hora local), el Real Madrid recibirá al Valencia en el Santiago Bernabéu por la jornada 30 de LaLiga EA Sports, con el objetivo de mantener su pulso firme en la carrera por el título. Mientras los blancos llegan con 66 puntos tras una sufrida victoria ante el Leganés, los de Carlos Corberán suman 34 unidades tras imponerse al Mallorca. Más allá de los resultados recientes, los datos revelan un amplio dominio merengue en los principales aspectos del juego, tanto en ataque como en defensa.

Dominio blanco en el frente ofensivo

La diferencia entre ambos equipos en términos de producción ofensiva es abismal. El Real Madrid promedia 2,1 goles por partido, el doble que el Valencia, que apenas alcanza los 1,1 tantos por encuentro. En cuanto a la calidad de las ocasiones, los de Carlo Ancelotti también están por delante con 1,6 goles esperados por jornada, frente a los 0,9 de los valencianistas.

El equipo de la capital también lidera en remates, con una media de 15 disparos por partido —5,9 de ellos a portería— frente a los 9,1 intentos del Valencia, de los cuales solo 2,7 exigen al portero rival.

Además, el Real Madrid se muestra mucho más activo en el último tercio del campo. Acumula una media de 34,4 acciones en el área rival por encuentro, contra apenas 17,8 del conjunto che. También maneja mejor la posesión (60,9% frente a 47,6%) y tiene un mayor índice de precisión en los pases: 89,4% contra el 81,1% del Valencia.

Resumen de estadísticas ofensivas:

Goles por partido: Real Madrid 2,1 / Valencia 1,1

Goles esperados: Real Madrid 1,6 / Valencia 0,9

Remates: Real Madrid 15 / Valencia 9,1

Remates a puerta: Real Madrid 5,9 / Valencia 2,7

Acciones en área rival: Real Madrid 34,4 / Valencia 17,8

Precisión en pases: Real Madrid 89,4% / Valencia 81,1%

Posesión del balón: Real Madrid 60,9% / Valencia 47,6%

Pases por posesión: Real Madrid 5,9 / Valencia 3,3

Centros por partido: Real Madrid 18,3 / Valencia 24,9

En defensa también manda el Madrid

En la faceta defensiva, los de Ancelotti también salen mejor parados. Aunque ambos equipos permiten un número similar de remates por partido (alrededor de 9,5), el Real Madrid encaja menos goles: apenas uno por encuentro, frente a los 1,6 que recibe el Valencia.

Los blancos también se muestran más solventes en los duelos individuales, ganando el 53,7% de sus enfrentamientos, mientras que el Valencia se queda en un 48,7%. La superioridad también se extiende al juego aéreo, donde los madridistas ganan el 50% de los duelos, frente al 42,9% de los visitantes.

La única estadística defensiva donde el equipo de Corberán supera a su rival es en la presión alta: el Valencia recupera el balón en campo contrario 9,4 veces por partido, mientras que el Madrid lo hace en 7,1 ocasiones.

Resumen de estadísticas defensivas:

Duelos ganados: Real Madrid 53,7% / Valencia 48,7%

Duelos aéreos ganados: Real Madrid 50% / Valencia 42,9%

Goles recibidos por partido: Real Madrid 1 / Valencia 1,6

Remates recibidos: Real Madrid 9,4 / Valencia 9,8

Recuperaciones en campo rival: Real Madrid 7,1 / Valencia 9,4

Un partido con pronóstico claro, pero sin margen para el error

Sobre el papel, el Real Madrid llega ampliamente mejor armado que el Valencia en todas las líneas. Las cifras no solo evidencian una mayor capacidad goleadora y mejor organización defensiva, sino también un control del juego mucho más preciso y consistente. Sin embargo, en el fútbol no hay victorias automáticas, y los de Ancelotti saben que no pueden relajarse ante un rival que, pese a sus limitaciones, necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona baja. El Bernabéu dictará sentencia.