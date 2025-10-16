Real Oviedo vs Espanyol EN VIVO: horario, TV y alineaciones del partido por la jornada El Carlos Tartiere abre la fecha 9 con un duelo entre ascendidos recientes: el Oviedo busca despegar, mientras el Espanyol quiere volver al triunfo tras varias jornadas sin ganar.

Vuelve la acción de LaLiga 2025 tras el parón por la fecha FIFA, y el primer partido de la jornada 9 promete emociones. En el Estadio Carlos Tartiere, el Real Oviedo recibe al Espanyol, en un enfrentamiento con historia reciente y con realidades distintas en el inicio del campeonato.

Ambos equipos se reencontrarán pocos meses después de haber disputado la final del Playoff de ascenso 2024, que los “Periquitos” ganaron en la vuelta para regresar a Primera División. Ahora, el contexto es otro: se miden en la máxima categoría y con objetivos diferentes.

Dos caminos opuestos en el arranque liguero

El Espanyol comenzó la temporada con paso firme, ganando tres de sus primeros cuatro partidos —incluyendo un triunfo ante el Atlético de Madrid—, lo que desató el entusiasmo por un posible “Euro-Espanyol”. Sin embargo, el equipo catalán ha perdido regularidad y no gana desde la jornada 4, aunque se mantiene en la novena posición con un rendimiento todavía competitivo.

Por su parte, el Real Oviedo atraviesa un arranque más complicado. Con seis puntos en ocho fechas, los asturianos marchan 17°, fuera de la zona de descenso solo por diferencia de goles. El calendario inicial fue durísimo: Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona y Valencia fueron algunos de sus rivales.

Esa racha le costó el puesto a Veljko Paunović, quien fue reemplazado por Luis Carrión, el mismo técnico que había dirigido la histórica final de ascenso frente al Espanyol. Carrión intentará reencauzar el rumbo oviedista ante un rival que conoce muy bien.

Horario y cómo ver Real Oviedo vs Espanyol

El encuentro entre Real Oviedo y Espanyol abrirá la fecha 9 de LaLiga 2025 este viernes 17 de octubre, desde el Estadio Carlos Tartiere.

Horario del partido:

🇪🇸 España: 21:00 h

🇲🇽 México y Sudamérica: 13:00 h

🇨🇴 Colombia: 14:00 h

🇺🇸 Estados Unidos (Este): 15:00 h

Dónde ver en vivo:

México y Centroamérica: Sky Sports

Colombia: ESPN

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, Carmo, Bailly, Alhassane; Dendoncker, Colombatto, Reina; Hassan, Rondón, Ilyas Chaira.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Romero; Expósito, Pol Lozano; Dolan, Pere Milla, Puado, Roberto Fernández.

Antecedentes entre Real Oviedo y Espanyol

El duelo de este viernes será el primero en LaLiga desde el 11 de marzo de 2001, cuando empataron 2-2 en el Carlos Tartiere. Desde entonces, se han enfrentado seis veces en Segunda División, incluyendo aquella final de ascenso 2024 donde el Espanyol remontó el 0-1 de la ida para quedarse con el boleto a Primera. Ahora, 9.000 días después, Oviedo y Espanyol vuelven a verse las caras en la élite del fútbol español, con promesa de revancha y necesidad de puntos en ambos lados.