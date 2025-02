Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Salt Lake recibe al CS Herediano en el America First Field por el partido de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Copa de Campeones 2025. Tras un empate 0-0 en Costa Rica, la serie sigue completamente abierta, y ambos equipos buscarán sellar su clasificación a la siguiente fase.

El equipo estadounidense intentará aprovechar la localía para imponerse, mientras que el conjunto costarricense confía en su orden defensivo y su capacidad para dar la sorpresa.

Looking to advance to @TheChampions quarterfinals

— Real Salt Lake (@realsaltlake) February 26, 2025