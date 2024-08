Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de un mercado de pases agitado y las tentadoras propuestas provenientes de la liga saudí, Paulo Dybala ha decidido permanecer fiel a la AS Roma. El atacante argentino, de 30 años, sorprendió y alegró a los fanáticos romanos al confirmar que continuará defendiendo la camiseta giallorossa, rechazando una oferta astronómica del Al Qadsiah que le habría asegurado un salario anual de 27 millones de dólares. Con un simple pero contundente mensaje en su cuenta de Instagram, la “Joya” disipó todas las dudas sobre su futuro y renovó el entusiasmo de la afición capitalina.

La posible salida de Dybala hacia el emergente fútbol saudí había generado incertidumbre en el entorno de la Roma durante las últimas semanas. El Al Qadsiah, club que ha reforzado su plantilla con nombres de peso como Nacho Fernández, Equi Fernández, Nahitán Nández y Pierre-Emerick Aubameyang, había puesto sobre la mesa una propuesta difícil de rechazar: un contrato por tres temporadas que ascendía a 81 millones de dólares. Sin embargo, el amor del delantero por la Roma y su compromiso con el proyecto deportivo fueron más fuertes que los ceros en el cheque.

Paulo Dybala announces he's staying at Roma, with this video. pic.twitter.com/7mXxMrT6Yi

— Get Italian Football News (@_GIFN) August 22, 2024