Renuncias masivas en el Comité de Selecciones Nacionales del fútbol Dominicano El fútbol nacional atraviesa un momento de crisis tras el alejamiento voluntario de Manuel Estrella y Ramón Hipólito Mejía

El fútbol dominicano había tenido uno de sus mejores momentos en su historia, ya que su combinado juvenil Sub-20 había llegado a la Final del campeonato de Concacaf que entregaba boletos tanto al Mundial de la categoría a jugarse en Argentina, como a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así, el fútbol criollo accedía a los primeros torneos oficiales en el ámbito internacional. Pero esos momentos de celebración se vieron opacados por la situación del combinado mayor.

El primer equipo dominicano se quedó sin entrenador luego del alejamiento de Iñaki Peña, quien dejó su cargo tras la clasificación del Sub-20. Los motivos nunca fueron aclarados, ya que solo se mencionó diferencias en el armado de los equipos junto a los directivos, lo que evidenciaba que había situaciones en el interior de la Federación, que estaban por explotar. Y así sucedió.

Ramón Hipólito Mejía y el ingeniero Manuel Estrella presentaron formal renuncia al Comité de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Fútbol, que a juicio de los exitosos empresarios no ha recibido el soporte, ni el seguimiento técnico para el que fue creado. El Comité fue anunciado el pasado 23 de enero integrado además de Estrella y Mejía, por Manuel Corripio, Vicent Le Borloch, y el propio presidente de la Fedofutbol.

En sendas cartas enviadas a García, Mejía, el 14 de julio, y Estrella, el 20, motivan su salida “a la ausencia de planificación, improvisación, e individualidades que dejó sin sintonía al grupo”, dice una nota entregada a la prensa, como comunicado oficial. Los renunciantes afirman que casi no se han reunido, pese a varias solicitudes, mientras han atendido solicitudes que le han hecho fuera del aspecto técnico.

“Yo no tengo que estar en un Comité de Selecciones con la gran responsabilidad que esto implica y la inmensa expectativa que la gente tiene sobre nuestro accionar , para donar un vehículo, conseguir un patrocinio o servir de enlace con el sector público”, cita en su misiva Mejía. “Un comité de selecciones nacionales es simplemente, el alma de los sagrados equipos nacionales”, argumentó. Y luego precisa que “siempre supe que para Arturo Heinsen y para ti, no sería fácil perder parte del poder, eso lo sabía, pero no podía prejuiciar y esperé”

Cuestiona el manejo indicando: “seguir eligiendo entrenadores un mes antes de torneos importantes, no procede. Es imposible ver a los muchachos sin el tiempo adecuado para con justicia elegir el equipo. La conformación de la pre selección debe ser la zapata básica para llegar al equipo nacional”.

Por su parte, Estrella no expuso una postura diferente. Recordó en su carta que la idea del Comité surgió cuando la selección absoluta jugó en Panamá el 8 de junio del 2021, idea que me había dado Rubén Hernández de O&M, para que esa comisión o comité ayude a la FEDOFUTBOL a gestionar las selecciones, ya que entendía que en la Federación no hay recursos ni capacidad de logística para hacer un gran proyecto nacional, similar al que había hecho Panamá.