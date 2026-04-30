Respiran los Colchoneros: Se confirma el estado de Julián Álvarez para la vuelta en Londres Tras salir tocado en el Metropolitano, las pruebas médicas traen tranquilidad al Atlético de Madrid. El máximo artillero del equipo no se pierde la cita en el Emirates.

¡Falsa alarma, mi gente! El corazón de los fanáticos del Atlético de Madrid casi se detiene este miércoles cuando vieron a su estrella, Julián Álvarez, abandonar el terreno al minuto 77′ tras sentir unas molestias. Pero tranquilos, que el “Bicho” argentino está más vivo que nunca. Luego del susto en el empate 1-1 contra el Arsenal, ya tenemos el reporte oficial sobre su salud de cara al choque definitivo del 5 de mayo.

El susto que puso a temblar a Madrid

Julián había sido el héroe de la jornada al anotar el penal del empate al minuto 56′, llegando a la impresionante cifra de 10 goles en esta edición de la Champions League. Sin embargo, una torcedura y el dolor del momento obligaron al Cholo Simeone a sacarlo del partido, encendiendo todas las alarmas. ¿Se perdía la vuelta el máximo goleador del equipo? La pregunta quedó en el aire mientras los seguidores rojiblancos se comían las uñas.

¡Habemus Araña! Confirmado para Londres

La paz llegó de la mano del periodista Gastón Edul, quien confirmó a través de sus redes sociales que el delantero se encuentra fuera de peligro. Según el reporte, solo se trató de una torcedura momentánea y el dolor ya ha sido controlado.

“Confirmado: Julián Álvarez está bien y puede participar de la vuelta por Champions League”, aseguró la fuente ligada al entorno del jugador. Esto significa que el Arsenal tendrá que lidiar nuevamente con el olfato goleador del argentino en su propio patio.

Una pieza clave para el pase a la final

Para el Atlético, contar con Julián Álvarez no es un lujo, es una necesidad. Con sus 10 dianas, es el referente ofensivo número uno y la principal esperanza para romper el cerco de los “Gunners” en el Emirates Stadium. El equipo viaja con su artillería completa para intentar sellar el boleto a la gran final.

¿Creen que Julián Álvarez vuelva a vacunar al Arsenal en Londres o el susto de la lesión le bajará el ritmo? ¿Es Julián el mejor delantero de esta Champions?