Revolución en el arbitraje: ¿Quién fabrica la cámara de los árbitros en el Mundial y cómo funciona? Te contamos los secretos detrás de la 'RefCam', la microcámara corporal desarrollada por Riedel Communications que permite a los fanáticos y al VAR ver el juego exactamente a través de los ojos del árbitro.

El fútbol moderno no solo evoluciona en las piernas de los jugadores, sino también en las herramientas que garantizan la justicia dentro del terreno de juego. Una de las innovaciones tecnológicas más llamativas y recientes implementadas por la FIFA es la RefCam (cámara de los árbitros), un dispositivo que ya ha tenido rodaje en torneos de alto perfil como el Mundial de Clubes y que promete cambiar por completo la perspectiva con la que se analiza cada jugada.

Si alguna vez te has preguntado quién está detrás de esta maravilla tecnológica o cómo es posible que un árbitro corra con una cámara sin perder la comodidad, aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién fabrica la cámara de los árbitros del Mundial?

La mente maestra detrás de esta innovación es la empresa alemana Riedel Communications. Esta compañía es un gigante global consolidado en el diseño y fabricación de redes en tiempo real para video, audio y comunicaciones en eventos deportivos de escala mundial (incluyendo la Fórmula 1). Para este proyecto, Riedel desarrolló un ecosistema portátil de última generación capaz de soportar las exigencias físicas de un partido de fútbol profesional sin alterar el rendimiento del colegiado.

¿Cómo funciona la RefCam?

A diferencia de las cámaras portátiles convencionales, la RefCam está diseñada bajo estrictos estándares de ergonomía y ligereza. Su funcionamiento se basa en tres pilares tecnológicos clave:

Diseño ultraligero (POV): Consiste en una microcámara corporal que va integrada directamente en la diadema del árbitro o sujeta firmemente a la altura de la oreja. El dispositivo destaca por ser increíblemente pequeño y registrar un peso menor a los 15 gramos. Su posición permite capturar imágenes en primera persona, ofreciendo una perspectiva exacta (punto de vista o POV) de lo que el réferi está observando en vivo. Audio y video en alta definición: A pesar de su diminuto tamaño, graba en alta definición. Además, el sistema de video está directamente conectado al micrófono y sistema de sonido del colegiado. Esto permite transmitir en tiempo real no solo lo que ocurre con el balón, sino las interacciones verbales, discusiones y explicaciones entre el árbitro y los futbolistas en situaciones de alta tensión. Transmisión y estabilización por IA (Alianza con Lenovo): La cámara emite su señal en alta definición ( $1080p$ ) utilizando una red privada inalámbrica 5G de baja latencia hacia los servidores locales del estadio. Para evitar que el espectador o el cuerpo arbitral se maree con las tomas debido a los piques y carreras del árbitro, la FIFA implementó una alianza con Lenovo para procesar la imagen mediante Inteligencia Artificial en tiempo real. Esta IA estabiliza la toma electrónicamente y reduce el desenfoque por movimiento rápido hasta en un 50%, entregando una imagen perfectamente nítida.

¿Para qué se utiliza la RefCam dentro del partido?

Aunque el jefe de arbitraje de la FIFA, el histórico Pierluigi Collina, ha aclarado que la RefCam está diseñada primordialmente para mejorar la experiencia televisiva del público (permitiendo que el espectador en su casa entienda la dificultad de tomar decisiones en fracciones de segundo), el dispositivo también cuenta con un enorme valor analítico posterior. Las grabaciones locales se utilizan minuciosamente tras el pitazo final para analizar el posicionamiento del árbitro, su ángulo visual y optimizar la toma de decisiones post-partido del gremio arbitral.

Los antecedentes: ¿Dónde se usó antes?

Aunque parezca una tecnología del futuro, la RefCam ha recorrido un largo camino de desarrollo en el fútbol internacional. La Major League Soccer (MLS) estadounidense fue pionera absoluta al estrenar una versión preliminar de cámaras en árbitros durante el Juego de Estrellas de la MLS en 2013. Más recientemente, en mayo de 2024, el colegiado Jarred Gillett se convirtió en el primer árbitro en utilizarla en la Premier League de Inglaterra durante un encuentro oficial entre el Crystal Palace y el Manchester United. Finalmente, la FIFA terminó de pulir su viabilidad al probarla de manera oficial en las canchas del Mundial de Clubes 2025 y observar su rendimiento en varias ligas del mundo a lo largo de la temporada 2025-2026.

El doble propósito: Espectáculo y capacitación

Muchos fanáticos se preguntan si el VAR utilizará estas imágenes en vivo para cambiar decisiones. Sin embargo, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el histórico Pierluigi Collina, ha dejado en claro que la implementación a lo largo de los 104 cotejos responde a una estrategia dual: el espectáculo televisivo y la docencia arbitral.

“Creemos que es una gran oportunidad para ofrecer a los espectadores una nueva experiencia, en términos de imágenes tomadas desde una perspectiva y un ángulo de visión que nunca antes se había ofrecido” señaló Collina respecto a las transmisiones, donde las tomas POV se integrarán en vivo o en las repeticiones.

Por otro lado, el excolegiado italiano hizo hincapié en el tremendo valor académico del dispositivo: “También tiene un propósito en términos de capacitación de árbitros. Porque, por supuesto, tener la posibilidad de ver lo que ve el árbitro es importante en las sesiones de análisis (debriefing), para evaluar cómo el árbitro tomó la decisión, cuál era su vista, etcétera. Así que es una combinación de una nueva experiencia para las transmisiones y también para fines de capacitación”.

De este modo, las grabaciones locales se convertirán en una biblioteca invaluable para la FIFA tras el pitazo final de cada encuentro, permitiendo calificar de manera exacta la colocación de los árbitros, sus reflejos visuales y optimizar el rendimiento del arbitraje de cara al futuro.