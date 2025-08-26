Riestra y un fortín inexpugnable: 23 partidos invicto en el Guillermo Laza El Malevo goleó a Sarmiento, estiró su racha como local y se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana. Qué récord histórico busca alcanzar y cómo se construyó esta marca.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Deportivo Riestra atraviesa un presente que parece sacado de un guion inesperado. El modesto estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, se transformó en un terreno prácticamente imposible de conquistar. Con la victoria por 3-0 sobre Sarmiento en la fecha 6 del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Benítez alcanzó los 23 partidos consecutivos sin perder en condición de local, la mejor racha vigente del fútbol argentino.

Un invicto que ya asusta a los rivales

El ciclo comenzó el 13 de junio de 2024, cuando el Riestra del “Ogro” Fabbiani sorprendió a todos al vencer 2-0 a River en su primera temporada en la Liga Profesional. Desde ese día, el Malevo acumuló 12 victorias y 11 empates en su estadio, con 28 goles a favor y apenas 8 en contra.

Este rendimiento no solo fortalece la localía, sino que también tiene un impacto directo en la tabla: Riestra ocupa actualmente el noveno puesto de la tabla anual con 34 puntos, dentro de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y por delante de equipos tradicionales como Estudiantes, Racing e Independiente.

De la derrota inicial al presente soñado

La última caída de Riestra en su cancha fue el 24 de mayo de 2024, apenas unos meses después de su histórico ascenso. Aquella tarde, Rosario Central de Miguel Ángel Russo se impuso 2-0. Desde entonces, el Guillermo Laza dejó de ser un escenario más para convertirse en uno de los reductos más temidos del campeonato.

El récord que tiene en la mira

Aunque el invicto impresiona, Riestra todavía está lejos de la mejor marca de la historia del fútbol argentino. Entre 1951 y 1953, Banfield permaneció 49 partidos sin perder en su estadio, con 35 triunfos y 14 empates. Para el Malevo, alcanzar esa cifra sería un reto titánico, pero lo conseguido hasta ahora ya lo ubica como el equipo más sólido en su casa dentro de la Liga Profesional.

Cómo se construyó el fortín

La lista de víctimas incluye a pesos pesados y a rivales directos. River, Lanús, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y Huracán son algunos de los equipos que no pudieron con el conjunto del Bajo Flores. En el camino también se sumaron empates valiosos ante Vélez, Talleres, San Lorenzo y Rosario Central.

Más allá de los resultados, la clave fue la solidez defensiva: en los últimos 23 encuentros, Riestra solo recibió ocho goles, consolidando un estilo de juego práctico y efectivo.

Lo que comenzó como una curiosidad en la máxima categoría hoy se transformó en un fenómeno futbolero: Riestra convirtió su modesto estadio en un fortín inexpugnable y sueña con hacer historia. Con 23 partidos invicto como local y la ilusión de jugar su primera Copa Sudamericana, el Malevo ya no es un simple recién ascendido: es la gran revelación del campeonato y un rival al que nadie quiere visitar en el Guillermo Laza.