River busca cortar su mala racha ante Talleres en Córdoba: hora, TV y formaciones del duelo clave por el Torneo Clausura 2025 El equipo de Marcelo Gallardo, que acumula cuatro derrotas consecutivas, visita a Talleres en un partido decisivo para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Clausura 2025 no da respiro y River Plate atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. Con cuatro derrotas consecutivas, el equipo de Marcelo Gallardo necesita volver a sumar de a tres para no comprometer su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Enfrente estará Talleres de Córdoba, que también busca levantar cabeza y aprovechar la localía en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro correspondiente a la 13ª fecha de la Zona B se disputará el sábado 18 de octubre desde las 22:15 (hora argentina). El partido será televisado en vivo por TNT Sports, exclusivo para los suscriptores del Pack Fútbol, y se jugará sin público visitante.

El equipo de River para visitar a Talleres

Pese a su error reciente, Franco Armani seguirá siendo el arquero titular. En defensa, regresan Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, ambos convocados por la Selección Argentina, mientras que Lucas Martínez Quarta completa la zaga central.

La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo: Marcos Acuña no está al cien por ciento tras el golpe sufrido ante Rosario Central, por lo que Milton Casco podría ocupar su lugar si el “Huevo” no llega en condiciones.

La probable formación de River vs. Talleres:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi.

Talleres, con variantes tácticas de la mano de Tevez

Por el lado del conjunto cordobés, Carlos Tevez ensayó distintas variantes durante la semana. En los entrenamientos, el equipo formó con Herrera en el arco; Catalán, Rodríguez y Guth en defensa; Schott, Mosqueira y Reynoso en el mediocampo; y un tridente ofensivo compuesto por Rick, Girotti y Angulo.

El DT busca encontrar el equilibrio ideal en todas las líneas para cortar la racha negativa y recuperar la intensidad que caracterizó a su equipo en el inicio del torneo.

Jugadores hinchas 💙🤍 pic.twitter.com/jsNiabM96m — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 11, 2025

Horario del partido según país

Argentina / Brasil / Chile: 22:15 horas

22:15 horas Colombia / Ecuador / Perú: 20:15 horas

20:15 horas México: 19:15 horas

En los últimos años, el River vs. Talleres se transformó en uno de los cruces más atractivos del fútbol argentino. La rivalidad creció al ritmo de enfrentamientos decisivos, como la Supercopa Internacional, donde la “T” se impuso por penales.

Ambos equipos llegan en un presente irregular, con la presión de volver al triunfo. Para Gallardo, la visita a Córdoba representa una oportunidad crucial para recomponer el ánimo del plantel y reencontrarse con su mejor versión.