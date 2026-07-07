Roberto Martínez dimite tras el KO ante España: “Intentamos ganar hasta el último minuto” El estratega catalán anunció el fin de su ciclo con las 'Quinas' tras la eliminación en octavos de final. Defendió la titularidad de Cristiano Ronaldo y negó que el proceso haya sido un fracaso.

La onda expansiva del agónico zarpazo de Mikel Merino en el Estadio de Dallas sigue cobrando víctimas de altísima jerarquía en el búnker de la Selección de Portugal. En la jornada de este convulso martes 7 de julio, la Federación Portuguesa de Fútbol asimila un cambio radical de timón tras confirmarse que Roberto Martínez dejará de forma inmediata su cargo como seleccionador nacional, cerrando de manera definitiva la bitácora asociativa que puso en marcha en el año 2023.

El entrenador español, que previamente comandó la generación dorada de Bélgica y dirigió en la Premier League a escuadras como el Everton, Wigan y Swansea, aprovechó la rueda de prensa posterior al careo frente a La Roja para ratificar que su contrato expiraba al concluir la participación lusa en el certamen norteamericano y que estirar el proceso carecía de lógica conceptual. “Sí, este ha sido mi último partido con la selección nacional. Me siento profundamente orgulloso de haber dirigido 45 compromisos aquí; me sentí bienvenido y sumamente querido en Portugal, un recuerdo que atesoraré para siempre. Es el final de un ciclo y, en este contexto actual, tiene todo el sentido del mundo dar un paso al costado”, confesó el estratega con absoluta serenidad ante los micrófonos internacionales.

“No fracasamos”: El valor de los pequeños detalles

A pesar de la lluvia de reproches por parte de la prensa de Lisboa, que cuestiona cómo un plantel que presumía de ser una de las constelaciones más talentosas y caras de todo el Mundial—con una medular integrada por Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves—quedó marginado antes de los cuartos de final, Martínez plantó cara y rechazó con vehemencia la etiqueta del fracaso institucional. “No fracasamos en lo absoluto. Perdimos un partido muy cerrado contra una selección que es candidata legítima a levantar el título mundial. Sostuvimos un despliegue de talento individual increíble sobre la cancha. En estas instancias de vanguardia, ganar o perder depende estrictamente de los pequeños detalles… Se fracasa únicamente cuando un equipo no intenta ganar, y nosotros buscamos la victoria con rebeldía hasta el último minuto”, argumentó de forma tajante.

En su línea de defensa defensiva, el técnico catalán recordó las complejidades estadísticas que gobiernan el torneo máximo de la FIFA, apuntando que mantener la regularidad en los mundiales es una tarea titánica para cualquier federación europea. “No es un problema exclusivo de Portugal; son muy pocos los países que logran instalarse de forma constante en las rondas finales de las Copas del Mundo. Es sumamente difícil clasificarse siempre y sostener el ritmo en la élite. Hay factores fortuitos que cambian el destino de una pizarra, como un balón que se estrella en el poste [como el tiro libre de Nuno Mendes]. Esos son los milímetros que deciden quién levanta el trofeo”, añadió analíticamente.

El blindaje táctico a la presencia de Cristiano Ronaldo

Uno de los puntos de mayor fricción durante la comparecencia apuntó a su inalterable libreto de mantener a Cristiano Ronaldo disputando la totalidad de los 90 minutos del derbi, diluyendo las variantes físicas de la nueva camada en el banquillo luso. Martínez no dudó en proteger el estatus del legendario capitán de 41 años frente a los comités de opinión.

“Cuando un equipo de fútbol se encuentra contra las cuerdas y necesita fabricar un gol con urgencia, bajo ninguna circunstancia profesional puede retirar de la cancha a un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo. Él posee la condición física óptima para disputar 90 minutos sin inconvenientes; es una pieza crucial que arrastra marcas, genera espacios libres, domina las jugadas a balón parado y representa una amenaza letal en cualquier balón que caiga dentro del área de castigo. Sacarlo de la cancha en el tiempo regular no habría tenido ningún sentido táctico”, esgrimió el extécnico del Everton. Asimismo, Martínez concedió con honestidad una pequeña lectura de banquillo respecto al tiempo extra: “Quizás de haber alcanzado la prórroga habría sido más sensato y oportuno apostar por la frescura de Gonçalo Ramos. Pero durante los 90 minutos nuestra obligación conceptual era mantener el bloque unido y no podíamos darnos el lujo de sustituir a nuestro máximo goleador histórico”. Con la salida de Martínez de las oficinas técnicas, Portugal ingresa en una profunda etapa de reestructuración conceptual, buscando un nuevo estratega que sea capaz de amalgamar su inagotable talento juvenil con vistas a los desafíos internacionales de la próxima temporada.