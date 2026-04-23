¿Robo a mano armada o diplomacia? Trump quiere sacar a Irán del Mundial para meter a Italia “por la maceta” ¡El mundo del fútbol está en shock! En un movimiento que parece sacado de una serie de Netflix, el gobierno de Donald Trump ha soltado una bomba: quieren que la FIFA elimine a Irán del Mundial 2026 y le regale el puesto a Italia. ¿Es un premio a la trayectoria o un "sucio" favor político para quedar bien con Giorgia Meloni? ¡En RD ya se armó el debate sobre si el dinero y la política pueden más que un repechaje perdido!

Si usted pensaba que el fútbol se ganaba solo en la cancha, prepárese para lo que viene. La política internacional acaba de meterle un “foul” terrible al espíritu deportivo. La administración de Donald Trump ha solicitado formalmente a la FIFA que la selección de Italia ocupe el lugar de Irán en la próxima Copa del Mundo 2026.

Para el fanático dominicano que sabe que “lo que es igual no es ventaja”, esto huele a quemado. Italia perdió su derecho en la cancha tras caer en penales ante Bosnia en el repechaje, pero ahora parece que quieren entrar al Mundial “por la puerta de atrás” gracias a un lío diplomático.

¿Fútbol o reconciliación política?

El trasfondo de este movimiento es puramente estratégico. Según reveló el Financial Times, Trump busca reconstruir los lazos con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, luego de que sus relaciones se enfriaran por críticas al Papa León XIV.

El enviado especial Paolo Zampolli fue quien soltó la joya: “He sugerido a Trump e Infantino que Italia reemplace a Irán. Sería un sueño ver a la Azzurri con sus cuatro títulos en un torneo organizado por EE. UU.”. Pero, ¿es justo que una selección que no clasificó en el campo le quite el puesto a otra por un capricho de la Casa Blanca?

Irán no se rinde y pide jugar en México

Por su parte, la Federación de Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Emitieron un comunicado asegurando que están “completamente preparados”, aunque, por seguridad, han pedido trasladar sus partidos a la sede de México. Mientras tanto, el rumor de una posible retirada de Irán como protesta por el conflicto bélico sigue en el aire, lo que le daría la excusa perfecta a la FIFA para este “negocio” millonario.

¿Se acabó la mística del Mundial?

En los colmados de la capital dominicana el veredicto es claro: “Si Italia no ganó, que se quede fuera”. La Azzurra no va a un Mundial desde 2014, y entrar así sería una mancha histórica para un equipo de su grandeza.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Debe la FIFA mantener la integridad del deporte o ceder ante la presión de Trump para asegurar el “rating” y la paz política? ¡El Mundial 2026 ni siquiera ha empezado y ya es el más polémico de la historia!