Rodri desafía al Arsenal tras la FA Cup: “Si estuviera en su posición, no sería fácil terminar el trabajo” El Manchester City ganó la FA Cup ante el Chelsea y ahora Rodri avisa que la Premier League no está cerrada. El Arsenal lidera con solo dos puntos de ventaja y necesita ganar sus dos últimos partidos. El City recuerda la remontada histórica de 2022 como señal de que todo puede pasar.

El Manchester City conquistó la FA Cup en Wembley ante el Chelsea — y apenas terminó la celebración, Rodri ya tenía la mirada puesta en otro objetivo. El mediocampista español, figura del equipo de Pep Guardiola durante toda la temporada, lanzó un mensaje directo al Arsenal: la Premier League no está cerrada.

“Todavía quedan dos partidos muy duros. Todo puede pasar.”

La situación en la tabla

El Arsenal llega a la recta final con una ventaja mínima — dos puntos por encima del City — y sabe que no tiene margen de error. Para los Gunners, el camino es claro: ganar sus dos últimos partidos ante el Burnley y el Crystal Palace y serán campeones.

Para el City, el escenario es más complejo:

Equipo Puntos Partidos restantes Rivales Arsenal Líder 2 Burnley / Crystal Palace Manchester City -2 pts 2 Bournemouth / Aston Villa

Los de Guardiola necesitan ganar los dos y esperar que el Arsenal deje puntos en el camino. Una combinación difícil — pero no imposible.

La presión psicológica como arma

Rodri apuntó justamente al contexto psicológico que rodea al Arsenal en esta recta final. Cerrar una Premier League es uno de los desafíos más complejos del fútbol europeo — especialmente cuando el perseguidor es un equipo acostumbrado a ganar en los momentos decisivos.

“Si estuviera en su posición, no sería fácil terminar el trabajo.”

Una frase que no es solo un comentario — es una advertencia. El City sabe que la presión de liderar en las últimas jornadas puede pesar más que cualquier ventaja en la tabla.

El recuerdo de 2022: la remontada que lo cambió todo

Para reforzar su argumento, Rodri evocó uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente de la Premier League — la definición de 2022, cuando el City parecía perder el campeonato ante el Aston Villa en los minutos finales y terminó consagrándose con una remontada histórica en el último partido.

Ese recuerdo no es nostalgia. Es una advertencia de que en el fútbol inglés, nada está escrito hasta el pitazo final.

El Arsenal y la sequía histórica

Del otro lado, los Gunners llegan a esta definición con una motivación enorme — y un peso histórico igual de grande. El Arsenal busca cortar una sequía de más de dos décadas sin títulos de liga doméstica. La última Premier League del club londinense fue en 2004, bajo la dirección de Arsène Wenger con el mítico equipo de los Invencibles.

Si Arteta logra el título, será el fin de una espera de 22 años. Si el City remonta, será otra demostración de por qué Guardiola es el mejor entrenador del mundo.

El doblete del City ya es una realidad

Independientemente de lo que pase en la Premier League, el Manchester City ya aseguró el doblete en el fútbol inglés esta temporada — con la FA Cup y la Carabao Cup en el bolsillo. La Premier League sería la guinda del pastel.

Pero Rodri no piensa en consolaciones. Piensa en ganar.

“Todo puede pasar.”