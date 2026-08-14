Rodri ya está de vuelta en Inglaterra, pero su futuro continúa abierto. El centrocampista español regresó este jueves a la zona de Mánchester para reincorporarse a los entrenamientos del Manchester City, mientras el Barcelona intenta cerrar su fichaje antes del comienzo de la nueva temporada.

El jugador viajó durante la noche del jueves desde Madrid hacia Liverpool en un vuelo regular de Ryanair. La periodista de la BBC Emily Brobyn, que coincidió con Rodri durante el trayecto, publicó imágenes del futbolista en su cuenta de X. Posteriormente, las cámaras de Jijantes captaron su llegada a Liverpool, ciudad situada a unos 50 kilómetros de Mánchester.

Rodri no realizó declaraciones a su llegada. Su presencia en Inglaterra responde a una cuestión estrictamente deportiva: mientras el acuerdo entre el Barcelona y el Manchester City no se concrete, el jugador debe regresar a la disciplina de su actual club.

Rodri vuelve al trabajo con el City

El centrocampista tiene previsto reincorporarse este viernes a los entrenamientos del Manchester City. La situación resulta particularmente significativa porque el futbolista se encuentra en medio de una negociación que podría cambiar su destino profesional.

Rodri ha pasado buena parte de sus vacaciones en España después de proclamarse campeón del mundo con la selección española. Sin embargo, el regreso a la actividad llega en un momento en el que el Barcelona trabaja para convertir su interés en un acuerdo definitivo.

Por ahora, Rodri continúa siendo jugador del Manchester City. El hecho de que haya regresado a Inglaterra no significa que el fichaje por el Barcelona se haya frustrado, pero tampoco que esté cerrado. De acuerdo con la información publicada por MARCA, ambos clubes todavía deben resolver sus diferencias económicas.

El jugador, según el reporte, esperará a que la operación avance para regresar a España en los próximos días.

La diferencia económica entre Barça y City

El principal punto pendiente parece estar en el valor de la transferencia.

El Manchester City pretende obtener alrededor de 70 millones de euros fijos por Rodri. El Barcelona, por su parte, habría presentado una última propuesta de 65 millones de euros incluyendo variables.

La diferencia, por tanto, no se limita únicamente a cinco millones de euros, sino también a la estructura del pago: el club inglés busca una cantidad fija cercana a los 70 millones, mientras que la propuesta azulgrana incorpora variables.

Las posiciones se han acercado, pero todavía no existe un acuerdo definitivo entre las dos instituciones.

Esta situación explica por qué Rodri se encuentra nuevamente en Mánchester mientras las negociaciones continúan. Hasta que Barcelona y Manchester City alcancen un entendimiento, el centrocampista debe mantenerse vinculado a la dinámica de su actual equipo.

Un regreso marcado por la incertidumbre

La situación de Rodri también refleja una de las dificultades habituales del mercado de fichajes: un jugador puede encontrarse en medio de una operación avanzada sin que su transferencia esté formalmente completada.

En este caso, el centrocampista ya ha regresado físicamente a Inglaterra y tiene que presentarse a trabajar con el City, pero el Barcelona continúa intentando resolver la operación. La negociación, por tanto, se desarrolla mientras el futbolista cumple con sus obligaciones profesionales.

El escenario podría cambiar en los próximos días si ambos clubes consiguen acercar sus posiciones. Barcelona quiere cerrar el fichaje cuanto antes, mientras que el Manchester City busca obtener el máximo rendimiento económico posible por la salida del jugador.

Por ahora, la única certeza es que Rodri ya está en Mánchester y se reincorporará al Manchester City, mientras el Barcelona sigue trabajando para conseguir su incorporación.

El próximo paso dependerá de las negociaciones entre ambos clubes. Hasta que exista un acuerdo, Rodri seguirá perteneciendo al Manchester City y deberá continuar trabajando con el equipo inglés.