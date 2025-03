Rodrigo De Paul aún procesa la dura eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League a manos del Real Madrid, pero no se permite quedarse en el pasado. Con el duelo clave ante Barcelona en el horizonte por LaLiga, la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina y el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, el volante tiene su mirada puesta en lo que viene.

“Estamos procesando lo que pasó, pero la cabeza ya está en el domingo, que tenemos un partido importante”, expresó en diálogo con Diego Korol para DSports, tras la derrota en el Santiago Bernabéu, donde se vivió un momento polémico en la tanda de penales: el gol anulado a Julián Álvarez por un supuesto doble toque.

El penal de Julián Álvarez generó gran controversia en la serie, ya que la repetición mostró que la pelota había tocado ambas piernas del delantero antes de entrar en el arco. Ante esto, De Paul reveló la reacción de su compañero en la Selección Argentina.

“Él no se dio cuenta. Juli está bien, es súper importante para nosotros y fue una desgracia lo que pasó. Es parte del fútbol y hay que aceptarlo. Hay que transformar el dolor en impulso para lo que queda de campeonato, queremos ganar la Liga”, aseguró el mediocampista.

One less day of rest, an extra 30 minutes of a derby, a heartbreaking loss and an injured Rodrigo De Paul.

Atletico Madrid have to face Barcelona on Sunday with the LALIGA title at stake. pic.twitter.com/xITDdUR2hV

— ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2025