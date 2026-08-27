En las imágenes se observa a Ronaldo e Infantino estrechando sus manos e intercambiando algunas palabras. Sin embargo, fue el gesto del futbolista al retirarse del lugar lo que provocó los comentarios. Algunos usuarios consideraron que su expresión facial transmitía disgusto o incomodidad, mientras otros llegaron a interpretar su lenguaje corporal como una muestra de rechazo hacia el dirigente.

Las reacciones se multiplicaron rápidamente. Algunos aficionados calificaron el gesto de Ronaldo como una expresión de “disgusto”, mientras otros aseguraron que su lenguaje corporal decía más que cualquier palabra. La interpretación adquirió mayor repercusión debido al contexto que rodea actualmente a Infantino, quien ha recibido fuertes críticas y cuestionamientos públicos por algunas de las decisiones impulsadas desde la FIFA.

Una interpretación que no está confirmada

Pese al revuelo generado, existe una diferencia importante entre lo que muestran las imágenes y lo que algunos aficionados concluyeron a partir de ellas.

Ronaldo no ha declarado que estuviera molesto con Infantino ni ha explicado públicamente su expresión durante el encuentro. Por tanto, cualquier conclusión sobre sus sentimientos corresponde exclusivamente a la interpretación de quienes observaron el video.

Una expresión seria, un movimiento corporal o incluso la manera de finalizar un saludo no constituyen por sí mismos una prueba de animadversión. En un encuentro público, además, las cámaras pueden captar un instante aislado que no necesariamente refleja el contexto completo de una conversación.

Por eso, aunque la escena se haya convertido en material para las redes sociales, no puede afirmarse que Ronaldo estuviera disgustado con el presidente de la FIFA.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo did not look best pleased to meet Gianni Infantino at the E-Sports World Cup. 😬pic.twitter.com/uMYrhtTyxq — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) August 23, 2026

El contexto de Infantino alimentó la reacción

La interpretación de los aficionados tampoco apareció en un vacío. Infantino atraviesa un período de elevada exposición pública y ha sido objeto de críticas relacionadas con distintas iniciativas de la FIFA.

El dirigente había estado recientemente en el centro de la controversia por propuestas vinculadas con el Mundial y por la respuesta que estas provocaron entre aficionados y sectores del fútbol. Ese ambiente hizo que cualquier interacción pública con una figura de la dimensión de Ronaldo fuera susceptible de recibir una lectura política o institucional.

La presencia del portugués añadió todavía más interés. Ronaldo continúa siendo una de las personalidades más reconocibles del fútbol mundial y cualquier gesto suyo puede convertirse rápidamente en contenido viral.

Ronaldo, una figura con enorme influencia

El episodio también refleja la particular relación entre las grandes estrellas del fútbol y las redes sociales. Ronaldo no necesita pronunciar un discurso para generar repercusión: una fotografía, un gesto o unos segundos de video pueden provocar miles de comentarios.

En este caso, el interés no estuvo realmente en el contenido de la conversación con Infantino —que no fue revelado—, sino en la interpretación de su lenguaje corporal.

Por ahora, la conclusión más prudente es también la más sencilla: Ronaldo saludó a Infantino y conversó brevemente con él, mientras que algunos aficionados interpretaron su expresión posterior como una señal de desagrado. No existe, sin embargo, evidencia suficiente para convertir esa interpretación en un hecho.

El episodio vuelve a demostrar hasta qué punto cualquier movimiento de una figura como Ronaldo puede adquirir una dimensión propia en internet, especialmente cuando involucra a uno de los dirigentes más poderosos y cuestionados del fútbol mundial.