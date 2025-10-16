San Lorenzo, al borde del abismo: qué pasaría si el club entra en quiebra y cuáles son los escenarios posibles La Justicia notificó al club de Boedo que dispone de solo cinco días para cancelar una deuda millonaria con el fondo suizo AIS Investment Fund. De no hacerlo, podría declararse su quiebra. Qué significa esta figura legal, cómo afectaría al club y qué antecedentes existen en el fútbol argentino.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presente institucional de San Lorenzo de Almagro atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. La Justicia argentina notificó este martes al club que deberá abonar cerca de 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund en un plazo de cinco días. En caso de no cumplir con el pago, la institución podría ser declarada en estado de quiebra, una situación que encendería todas las alarmas en el fútbol argentino.

Aunque desde Boedo intentan transmitir calma, el escenario es delicado y obliga a una pregunta clave: ¿qué significa realmente que un club entre en quiebra y qué consecuencias tendría para su futuro?

Qué significa que un club entre en quiebra

La quiebra es una figura legal que se aplica cuando una institución no puede afrontar sus compromisos económicos y se encuentra en “cesación de pagos”, es decir, cuando su patrimonio y sus ingresos no alcanzan para cubrir las deudas.

Por el momento, San Lorenzo no está formalmente en esa situación, ya que sus empleados y jugadores continúan percibiendo sus sueldos, aunque con ciertos retrasos. Sin embargo, la notificación judicial marca un punto de inflexión: si el club no logra responder al reclamo del fondo suizo, podría declararse oficialmente su insolvencia.

Desde el entorno dirigencial aseguran que el departamento legal está trabajando contrarreloj para negociar un acuerdo o presentar un plan de pago que permita evitar que el proceso avance hacia el quiebre total.

Qué ocurre si la Justicia decreta la quiebra

Si el juez finalmente declara la quiebra institucional, San Lorenzo perdería el control total de su administración. La Justicia designaría un síndico —una figura independiente— encargado de gestionar los bienes, las cuentas y los ingresos del club.

El síndico tendría la tarea de liquidar activos, renegociar contratos y destinar los recursos obtenidos al pago de las deudas. Además, contaría con un plazo de hasta tres años para intentar sanear la economía azulgrana y evitar su disolución total o la venta forzada de sus bienes.

Durante ese proceso, la Comisión Directiva quedaría sin poder real de decisión, y la institución pasaría a estar bajo control judicial. Se trata de un escenario extremo, pero no inédito en el fútbol argentino.

Antecedentes en el fútbol argentino

El caso más recordado en la historia moderna del fútbol nacional es el de Racing Club, que fue declarado en quiebra en 1999. La síndica Liliana Ripoll llegó a anunciar que “Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir”, y el club quedó en manos de la empresa Blanquiceleste S.A., que asumió la gestión por diez años. Aquel modelo de gerenciamiento terminó colapsando, pero los socios lograron recuperar la conducción institucional en 2008.

Otro caso resonante fue el de Ferro Carril Oeste, que quebró en 2002 y fue administrado por la Justicia mediante un fideicomiso hasta que logró saldar su pasivo años más tarde. También se recuerdan los ejemplos de Deportivo Mandiyú, que desapareció en 1995 y fue refundado, y Sportivo Palermo, que por falta de recursos se fusionó con otros clubes y perdió su afiliación a la AFA en 1984.

Estos antecedentes muestran que la quiebra no implica necesariamente la desaparición definitiva, pero sí una pérdida de autonomía institucional y deportiva difícil de revertir.

La deuda que amenaza con llevarlo al colapso

El conflicto actual gira en torno a la deuda con AIS Investment Fund, un fondo de inversión suizo que reclama el pago de 4,7 millones de dólares por un préstamo que San Lorenzo no habría cancelado en tiempo y forma.

El juzgado interviniente fijó un plazo de cinco días hábiles para saldar la totalidad del monto o presentar una propuesta formal de pago. En caso contrario, podría iniciarse el proceso que desemboque en la declaración de quiebra, con consecuencias deportivas, legales y administrativas graves.

Desde la institución buscan alternativas de financiamiento de urgencia, incluyendo la venta de activos y la reestructuración de pasivos, con la intención de frenar una medida que pondría en jaque la continuidad normal del club.

Un futuro incierto, pero con margen de maniobra

A pesar de la gravedad del escenario, San Lorenzo aún tiene margen para evitar el peor desenlace. Si logra negociar un plan de pago o consigue un aval financiero, el proceso podría suspenderse y permitir una salida negociada.

En el plano deportivo, el equipo que dirige Marcelo Gallardo intenta mantenerse al margen de los problemas institucionales, aunque el clima interno refleja la tensión que atraviesa la entidad.