El AC Milan se prepara para un duelo crucial en la Champions League, y todas las miradas están puestas en Santiago Giménez, quien podría debutar con los ‘rossoneri’ en el torneo europeo. El equipo italiano enfrentará al Feyenoord de Róterdam en el Playoff clasificatorio rumbo a los octavos de final, en un choque especial para el delantero mexicano, ya que se medirá ante su antiguo club en el que se convirtió en figura antes de dar el salto a la Serie A.

Mr. Santiago Gimenez, your Rossoneri account is officially open ☝️#EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by @SN4IFUN pic.twitter.com/nItvygSejB

— AC Milan (@acmilan) February 9, 2025