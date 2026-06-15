Santo Domingo: ¿Te faltan estampitas para completar tu álbum del Mundial? ¡Cambio de cromos en la Capital! Cecomsa convoca a la gran jornada de intercambio de estampitas del Mundial 2026. Cecomsa convoca a una gran jornada de intercambio de estampitas del Mundial 2026 el próximo sábado 20 de junio en su sucursal de la Tiradentes.

¡Llegó la oportunidad! Llena tu álbum del Mundial en la gran tarde de intercambio de Cecomsa. Si te falta la fisonomía de los astros de las Grandes Ligas europeas o los escurridizos cromos de la Selección de Argentina para llenar tu cuadernillo de la FIFA, la sucursal de la Tiradentes abre sus puertas para una mañana de pura pasión y comunidad coleccionista.

La Fiebre de las Estampitas se muda a la Avenida Tiradentes

Mientras las pizarras de la Copa del Mundo 2026 siguen arrojando bombazos y batacazos históricos sobre el parqué verde, la verdadera batalla utilitaria de los fanáticos se traslada al plano de la nostalgia y el coleccionismo. Si eres de los que está sufriendo para encontrar esos últimos números difíciles y ver tu álbum completamente lleno, la empresa tecnológica Cecomsa ha diseñado el espacio perfecto para ti.

La directiva ha convocado de forma oficial a todos los apasionados del patio a su gran Jornada de Intercambio de Estampitas del Mundial FIFA 2026. El evento está estructurado como un punto de encuentro abierto y dinámico para que los coleccionistas de todas las edades puedan sentarse, negociar y armar bloques de intercambio con sus barajas de repetidas.

Coordenadas de la Cita Mundialista:

¿Cuándo?: Sábado 20 de junio de 2026.

Sábado 20 de junio de 2026. ¿A qué hora?: A partir de las 10:30 AM.

A partir de las 10:30 AM. ¿Dónde?: Sucursal Cecomsa de la Avenida Tiradentes, Santo Domingo.

Todo lo que necesitas saber sobre el registro y las condiciones

Fieles a su filosofía de “Si lo imaginas, lo puedes tener”, los organizadores han estructurado una fisonomía de acceso sumamente ágil para garantizar que el carnaval de las estampitas fluya sin contratiempos logísticos.

Para asegurar tu espacio y el de tus acompañantes en las mesas de intercambio, solo debes completar un sencillo formulario digital de Google que requiere tus datos utilitarios básicos: Nombre completo, Número de teléfono y la aceptación explícita de los Términos y Condiciones. Lo mejor de la infraestructura del evento es que no se estarán realizando confirmaciones ni llamadas previas; una vez ingreses tus datos, tu asiento estará reservado. Solo debes empacar tus bloques de repetidas, presentarte en la Tiradentes el sábado por la mañana y prepararte para cazar esos cromos imposibles.