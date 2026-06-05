Santo Domingo tendrá este sábado un gran junte de intercambio de postalitas del Mundial 2026 Lleva tus repetidas! Este sábado hay junte masivo de intercambio de postalitas del Mundial en Blue Mall. La fiebre por el álbum de la Copa del Mundo se traslada a la capital dominicana con una jornada de intercambio masivo que incluirá rifas de sobres, facilidades de parqueo y el mejor ambiente para completar la colección.