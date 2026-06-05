La locura por la Copa del Mundo no solo se vive en las canchas de entrenamiento o en las listas de éxitos musicales de internet; ahora, los coleccionistas de la capital tienen una cita obligatoria para deshacerse de sus “repetidas” y conseguir esos cromos difíciles que faltan en el álbum. Este sábado 6 de junio, Santo Domingo se convertirá en el epicentro de la fiebre mundialista con la celebración de un gran junte de intercambio de postalitas del Mundial 2026.
Si eres de los que tiene la mochila llena de fichas duplicadas —desde figuras virales como el neozelandés Tim Payne hasta estrellas de la talla de Vinícius Júnior o el aguerrido Rodrigo De Paul—, este evento está diseñado a tu medida para hacer negocios y completar tu colección.
Coordenadas del evento: ¿Dónde y cuándo será?
Para garantizar la total comodidad, frescura y seguridad de todos los asistentes, los organizadores han elegido una de las ubicaciones más céntricas y exclusivas de la ciudad:
-
Lugar: Dave & Buster’s, ubicado específicamente en el cuarto piso de Blue Mall, en la Avenida Winston Churchill, Santo Domingo.
-
Facilidades: Al celebrarse en las instalaciones de Blue Mall, el evento cuenta con estacionamiento vigilado. Además, el local ofrece un ambiente climatizado con excelente aire acondicionado, música en vivo, y un menú variado de comidas y bebidas ideal para quedarse “haciendo coro” con los amigos tras finalizar los intercambios.
-
Horario oficial: De 3:00 p. m. a 6:00 p. m. en punto. Los coordinadores enfatizan la importancia de la 100% puntualidad, ya que las actividades iniciarán y concluirán de forma exacta en el bloque de tiempo establecido.
Rifas de sobres para los asistentes
Una de las grandes sorpresas de la tarde de este sábado es que los coleccionistas que anden cortos de material o estén empezando sus carpetas tendrán una oportunidad de oro para reabastecerse. Durante las tres horas del junte, se estarán rifando sobres oficiales del Mundial entre todas las personas que se den cita a las 3:00 p. m. en Dave & Buster’s.
Eso sí, los organizadores advierten que los sobres no se regalarán por la cara: ¡habrá que ganárselos en las dinámicas del evento! Prepara tus repetidas, organiza tus números secuenciales y cápate este sábado para Blue Mall, porque la meta de la comunidad futbolera dominicana es no dejar ni una sola casilla vacía antes del pitazo inicial del torneo.