Santos x Ceará: tudo o que você precisa saber sobre o duelo que pode mudar o rumo do Brasileirão Choque desigual, sorpresas posibles: la revelación del campeonato enfrenta al gigante caído.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Com um início de campeonato imprevisível, a oitava rodada do Brasileirão traz um confronto que promete mais tensão do que glamour: Santos e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque. O reencontro de dois clubes que dividiram a Série B em 2024 agora carrega narrativas opostas: enquanto o Ceará surpreende e sonha alto, o Santos coleciona tropeços e vive uma crise que parece não ter fim.

Ceará: o humilde que incomoda os grandes

Com 11 pontos em sete jogos e ocupando a sétima colocação, o Vozão vem sendo apontado como a revelação da temporada. O clube de Fortaleza não tem nomes estelares nem folha salarial gorda, mas sobra em organização. Comandado por Léo Condé — técnico que levou o time de volta à elite —, o Ceará equilibra solidez defensiva e eficiência no ataque. Os destaques individuais são o atacante Pedro Raul, emprestado pelo Corinthians, e o experiente meia Lucas Muni, que aos 33 anos lidera com categoria.

Uma vitória sobre o Santos pode colocar o Ceará no G-4 e consolidar sua campanha como mais do que uma fase: uma realidade.

Santos: entre lesões, trocas e o peso de ser gigante

O Peixe vive dias difíceis — e isso é ser gentil. Com apenas 4 pontos conquistados em sete jogos, o clube da Vila Belmiro amarga a parte de baixo da tabela e já coleciona decepções em série. A eliminação na Copa do Brasil para o modesto CRB e a dança das cadeiras no comando técnico (quatro treinadores desde novembro!) são só parte do enredo sombrio.

A aposta mais curiosa é Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, que assumiu o time aos 61 anos sem experiência como treinador principal. Seus dois primeiros jogos? Um empate e uma derrota. Não exatamente animador.

E tem Neymar. Lesionado desde 17 de abril, o camisa 10 treina até 11 horas por dia no CT Rei Pelé, segundo o UOL. A previsão de retorno é para o fim de maio ou início de junho, mas o grande dilema é: ele ainda pode salvar esse Santos? Ou será apenas um suspiro final antes do adeus, já que seu contrato vai até 30 de junho e ninguém sabe se haverá renovação?

Desfalques e prováveis baixas

O jogo pode ter várias ausências importantes: Souza, Gonzalo Escobar, Zé Rafael, Álvaro Barreal, Guilherme, Bruno, Richard, Luiz Otávio, Richardson, Fernandinho e Aylon são dúvidas por questões físicas. A incerteza só aumenta o clima de expectativa — e tensão.

Retrospecto recente e o que esperar

No último ano, quando ainda disputavam a Série B, o Santos venceu os dois confrontos contra o Ceará, ambos por 1 a 0. Mas, se formos pelo momento atual, seria imprudente cravar favoritismo. O Ceará está em ascensão, enquanto o Santos patina, tropeça e procura um rumo. E nesse Brasileirão maluco, onde até o Bragantino briga no topo e o São Paulo decepciona, tudo pode acontecer.

Fique ligado: o jogo será transmitido ao vivo a partir das 20h desta segunda-feira. Para quem gosta de dramas com reviravolta, esse duelo promete!