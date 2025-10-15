Scaloni, entre elogios a las nuevas joyas y un blooper inesperado en plena conferencia El entrenador de la Selección Argentina destacó el presente de Franco Mastantuono y Nico Paz, a quienes considera piezas clave del futuro albiceleste. Además, vivió un insólito momento cuando su conferencia de prensa fue interrumpida de forma inesperada.

Juventud con proyección: el elogio de Scaloni a Mastantuono y Nico Paz

La Selección Argentina cerró su gira por Estados Unidos con una goleada contundente 6-0 sobre Puerto Rico en Miami, y tras el encuentro, Lionel Scaloni volvió a dejar frases que dan pistas sobre el futuro de la “Scaloneta”. El técnico no solo analizó el rendimiento del equipo, sino que también se refirió a dos de los talentos jóvenes que más entusiasmo generan: Franco Mastantuono y Nico Paz.

Durante la rueda de prensa, el DT fue consultado por ambos mediocampistas, a quienes definió como futbolistas “importantes” para el proyecto que conduce. “Son jugadores que valoramos mucho. Los dos son zurdos, ocupan zonas similares del campo pero tienen características distintas. Queremos seguir viéndolos, darles minutos y que se sientan parte de este proceso. Son chicos que hoy quizá no tienen un lugar fijo, pero sin duda convivirán en la Selección del futuro”, expresó Scaloni con optimismo.

Nico Paz, mediocampista del Real Madrid, no pudo participar de los últimos amistosos por una sobrecarga muscular, mientras que Mastantuono —la joven promesa de River y actual jugador del Como en Italia— sumó minutos en los dos compromisos de la gira, dejando buenas sensaciones.

Un blooper que sorprendió a todos en la sala

Cuando la conferencia parecía desarrollarse con normalidad, un insólito momento interrumpió el diálogo entre Scaloni y los periodistas. Mientras el entrenador respondía una pregunta, se escucharon repetidos golpes en la puerta de la sala, provocando desconcierto y risas nerviosas entre los presentes. Scaloni, visiblemente sorprendido, detuvo su respuesta por unos segundos antes de continuar, generando una situación poco habitual en las conferencias del combinado nacional.

Lejos de perder el hilo, el técnico retomó su análisis y se centró en el balance futbolístico de la gira, valorando especialmente el debut de cuatro jugadores: José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses. “Ponerse esta camiseta es un momento único. Para ellos es una experiencia que no se olvida más. Yo debuté en un amistoso con Libia y lo sigo recordando. Por eso es importante que vivan esta sensación y entiendan lo que significa representar al país”, comentó con tono emotivo.

El regreso de Messi y la mirada puesta en el Mundial 2026

Otro de los temas inevitables fue Lionel Messi. El capitán, ausente en el primer amistoso ante Venezuela, volvió a la titularidad frente a Puerto Rico, donde brindó dos asistencias y mostró su habitual jerarquía. Scaloni explicó cómo se dio su participación: “Ayer hablé con él y me dijo que se sentía bien, que quería jugar. Para nosotros siempre es una alegría tenerlo. Entrenó durante toda la semana con el grupo, decidimos no arriesgarlo en el primer partido, y hoy pudo disfrutar. Tanto él como Rodrigo (De Paul) se sintieron como en casa”.

El entrenador aprovechó para dejar un mensaje general sobre el plantel y el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026: “Hay muchos chicos que pueden aportar cosas importantes. Tenemos una base sólida, pero también margen para incorporar jugadores nuevos. Lo fundamental es que, cuando les toque entrar, estén preparados y no bajen el nivel del equipo. Eso es lo que buscamos: futbolistas que mantengan la identidad de la Selección”.

El futuro está en marcha

Entre jóvenes que piden pista y referentes que siguen marcando el camino, Scaloni continúa construyendo el próximo capítulo de la Selección Argentina. La gira por Estados Unidos no solo dejó triunfos y goles, sino también señales claras de renovación. Mastantuono, Paz y compañía representan el futuro inmediato de un equipo que, con la misma identidad que lo llevó a la gloria, ya mira de frente hacia el Mundial 2026.