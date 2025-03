Lionel Scaloni no ocultó su pesar por la lesión de Paulo Dybala, quien será operado en los próximos días tras sufrir una rotura en el tendón semitendinoso del muslo izquierdo durante un partido con la Roma ante el Cagliari. La baja del delantero es una de las varias ausencias que afrontará Argentina en la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El técnico de la Albiceleste habló en conferencia de prensa desde el predio Lionel Messi, en Ezeiza, y dejó en claro lo que significa esta baja para el equipo:

Dybala, quien formó parte del plantel campeón del Mundial 2022, había logrado mantener la regularidad en esta temporada con la Roma, evitando problemas físicos hasta ahora. Sin embargo, la lesión que sufrió ante Cagliari, producto de un movimiento brusco al intentar un pase de tacón, lo obligó a salir del campo entre lágrimas, apenas 11 minutos después de haber ingresado.

Scaloni deberá afrontar la doble fecha de Eliminatorias sin varias de sus figuras. Además de Dybala, Argentina no podrá contar con Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, quienes también se encuentran lesionados. A ellos se suman las ausencias de larga duración de Lisandro Martínez y Valentín Carboni.

“Se lo hicimos saber y nos manifestó su dolor por no poder estar con nosotros. Lamentablemente, no está, pero espero que se recupere bien y rápido”, agregó Scaloni sobre Dybala.

Tras conocerse la decisión de someterse a una cirugía, el propio Dybala se pronunció en sus redes sociales:

