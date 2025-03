El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió este jueves a la controversia generada por el penalti de Julián Álvarez en los octavos de final de la Liga de Campeones, asegurando que “todavía está la duda de si la pelota se mueve o no” en el momento del doble toque que invalidó el cobro.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo entre Argentina y Uruguay por las eliminatorias del Mundial 2026, Scaloni fue consultado sobre lo ocurrido en la eliminatoria europea, en la que el Atlético de Madrid quedó fuera tras caer en la tanda de penales ante el Real Madrid (4-2), luego de igualar la serie con una victoria 1-0 en el Wanda Metropolitano.

