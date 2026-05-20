La novela del verano en el mercado de fichajes tiene nombre y apellidos: Marcus Rashford y el Barcelona. Y este miércoles, el medio español Mundo Deportivo filtró los detalles de una negociación que está más complicada de lo que parece desde afuera.

El delantero inglés quiere quedarse en el Camp Nou. El Barcelona quiere retenerlo. Pero entre los dos clubes hay una cifra que nadie quiere mover — y eso podría complicar uno de los fichajes más esperados del verano.

Los detalles filtrados: acuerdo de palabra, pero con condiciones

Según Mundo Deportivo, Rashford ya llegó a un acuerdo de palabra por tres años con el Barcelona. El jugador está dispuesto a quedarse — incluso aceptando un salario un 40% menor al que percibe actualmente en el Manchester United.

Esa disposición de Rashford a recortar su salario es una señal clara de su motivación para quedarse en Barcelona. Pero el problema no está en el jugador — está entre los dos clubes.

El nudo de la negociación: $34.9 millones

El Barcelona tiene la opción de hacer permanente el fichaje de Rashford por aproximadamente $34.9 millones. Una cifra que, sobre el papel, parece razonable para un jugador que contribuyó con 8 goles y 9 asistencias en 31 partidos y fue pieza clave en la conquista del título de LaLiga.

Pero la realidad es que:

El Barcelona no quiere pagar la opción de compra en esos términos

la opción de compra en esos términos El Manchester United no tiene intención de bajar su precio de venta

Un choque de voluntades que mantiene la operación en el aire.

La solución que estudia Rashford: extender a cinco años

Según la filtración, Rashford considera que renegociar el acuerdo es su “única opción” para permanecer en el Barcelona. Y hay una fórmula sobre la mesa que podría desbloquear la situación:

Extender el contrato de tres a cinco años — lo que permitiría al Barcelona repartir el pago del traspaso en un período más largo, aliviando el impacto financiero inmediato para el club catalán.

Una solución creativa que beneficiaría a ambas partes — si el United acepta.

Los números de Rashford en el Barcelona

La temporada del inglés en el Camp Nou justifica el interés de ambas partes en cerrar el traspaso:

| Estadística | Valor |

| Partidos | 31 |

| Goles | 8 |

| Asistencias | 9 |

| Contribuciones directas | 17 |

| Título ganado | LaLiga 2025-26 |

Con 14 goles y 14 asistencias en total contando todas las competiciones — según datos previos — Rashford ha sido uno de los jugadores más determinantes del Barcelona en la temporada. Hansi Flick lo quiere de vuelta. El jugador quiere quedarse. Solo falta que los clubes se pongan de acuerdo.

El contexto del United: Carrick y la Champions

Mientras tanto, el Manchester United tiene sus propios planes. El club aseguró el tercer lugar en la Premier League y competirá en la Champions League la próxima temporada. Michael Carrick se acerca a confirmar su puesto como entrenador permanente y sabe que necesita tomar decisiones cruciales en el mercado.

Vender a Rashford por debajo del precio que consideran justo no entra en sus planes — especialmente con la Champions en el horizonte y la necesidad de reforzar el plantel.