Se fue en octavos pero aún se sigue llorando a CR7 Youri Djorkaeff acusa a la Selección de Portugal de traición: “Cristiano fue boicoteado por sus compañeros”.

Mientras las pizarras del Mundial de Fútbol 2026 se enfocan en las semifinales, el bando de los eliminados sigue dejando heridas abiertas. El legendario campeón del mundo francés en 1998, Youri Djorkaeff, rompió el silencio ante los micrófonos de la cadena RMC y prendió el ventilador con acusaciones directas de traición y “boicot” en el vestuario de Portugal hacia Cristiano Ronaldo.

El histórico campeón del mundo francés disparó sin piedad contra el vestuario luso tras la eliminación en octavos de final. Asegura que aislaron deliberadamente a CR7 y le cargaron toda la responsabilidad.

Fuego cruzado tras el adiós del “Bicho” en las Américas

La emotiva y dolorosa eliminación de la Selección de Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ante España —careo que decretó el punto final de la hermosa y legendaria trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo a sus 41 años de edad— sigue ardiendo con fuerza perimetral en los búnkers de opinión de Europa. A pesar de que las planillas contables demostraron que el ariete de Madeira facturó tres dianas en cinco compromisos y dio verdaderos recitales de vigencia competitiva en este torneo veraniego, las corrientes de opinión han tomado un matiz sumamente turbio.

La última bomba de racimo la detonó una deidad absoluta del balompié de Francia: el exfutbolista y monarca ecuménico de 1998, Youri Djorkaeff, quien alzó la voz para denunciar públicamente una presunta conspiración interna y un “boicot” explícito por parte de la plantilla portuguesa para dinamitar el rendimiento de su propio capitán sobre los rectángulos norteamericanos.

Las demoledoras cotas textuales de Djorkaeff en RMC

Al comparecer ante los micrófonos de la prestigiosa cadena radial RMC, la leyenda francesa analizó de forma quirúrgica las pizarras tácticas que operó Roberto Martínez durante el derbi ibérico, cuestionando con dureza el comportamiento de las jóvenes figuras del plantel:

“Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones”, admitió Djorkaeff con una fisonomía sumamente crítica.

El excentrocampista galo argumentó que la esencia y la fisonomía de juego de CR7 jamás ha sido un secreto para los estrategas ni para los integrantes del vestuario luso, por lo que aislarlo en las transiciones ofensivas constituyó una negligencia imperdonable:

“Todos conocemos a Cristiano. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor”, atizó de forma contundente la deidad francesa.

La crítica al relevo generacional de Portugal

Para cerrar su intervención en las planillas informativas de la pretemporada, Djorkaeff descargó sus cartuchos contra los nuevos referentes del mediocampo de la escuadra roja, señalando de forma directa a futbolistas como Vitinha y Bruno Fernandes por rehuir el protagonismo en los momentos de mayor fricción sobre el césped:

“Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de todo su talento, es que todos parecían trasladar la responsabilidad a Cristiano. En algún momento, Vitinha, Fernández y el resto también tenían que asumir responsabilidades. No puedes seguir esperando que Cristiano lo haga todo. No es el único que tiene que marcar la diferencia”, sentenció la leyenda francesa.

Toda esta tempestad de desamor institucional le inyecta un morbo tremendo a la resaca de los octavos de final. Mientras las oficinas de la NBA procesan el sismo del millonario pero sacrificado contrato de Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs, y el patio de Santo Domingo celebra el épico primer lugar de Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Mónaco corriendo en los 48.67 segundos, la sombra de Cristiano Ronaldo sigue agitando las aguas de la FIFA, demostrando que su legado inoxidable se defiende incluso después de haber colgado las botas de la selección.