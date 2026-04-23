¡Se les rompió el sueño! Las estrellas que verán el Mundial 2026 “por televisión” y el drama de Rodrygo ¡El Mundial no ha empezado y ya estamos de luto deportivo! La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será una fiesta, pero hay varios "invitados de lujo" que se quedaron sin traje. Entre lesiones devastadoras y eliminaciones que nadie puede creer, el torneo ha perdido piezas que valen oro. ¿Qué es un Mundial sin Lewandowski o Donnarumma? ¡En República Dominicana ya se comenta que a Brasil le echaron una "sal" con la baja de Rodrygo!

El fútbol es ingrato. Puedes ser el mejor del mundo en tu club, pero si tu selección no da la talla o si el cuerpo te traiciona, el Mundial se convierte en un sueño prohibido. A falta de poco para el pitazo inicial, la lista de ausentes parece una alineación del Balón de Oro, y para el fanático dominicano que vive la fiebre del fútbol, estas bajas duelen como un ponche con las bases llenas.

El drama de las lesiones: Rodrygo y el “mambo” de las rodillas

La noticia que dejó a los merengues y a los brasileños en shock fue la de Rodrygo Goes. Con apenas 25 años, el “rayo” del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco que lo borró del mapa. Ancelotti y Brasil pierden a su pieza más desequilibrante.

Pero no es el único; en nuestra región, el ecuatoriano Patrik Mercado, la joya de Independiente del Valle, también se rompió la rodilla y estará fuera hasta ocho meses. ¡Una verdadera tragedia para el talento joven! Y ni hablar del alemán Serge Gnabry, quien tras eliminar al Madrid en Champions con el Bayern, se quedó fuera por una lesión de abductores.

Los “Monstruos” eliminados: ¡Italia no pega una!

Lo polémico, lo que tiene a la peña encendida, es lo de Italia. ¿Cómo es posible que el mejor arquero del mundo, Gianluigi Donnarumma, y el talentoso Sandro Tonali se queden fuera por tercera vez consecutiva? La Azzurra volvió a morder el polvo en penales ante Bosnia y el mundo se pregunta si es una maldición.

El adiós de una leyenda: Robert Lewandowski

A sus 37 años, el “Pichichi” del Barça, Robert Lewandowski, buscaba su última danza. Pero Suecia le arruinó el libreto en el repechaje. Ver a uno de los mejores goleadores de este siglo fuera del Mundial es un golpe bajo para el espectáculo. A él se le unen figuras como Victor Osimhen, que falló con Nigeria, y el mago del PSG, Kvaratskhelia, cuya selección de Georgia simplemente no tuvo “la para” necesaria.

Listado de las Grandes Ausencias del Mundial 2026