El fútbol es ingrato. Puedes ser el mejor del mundo en tu club, pero si tu selección no da la talla o si el cuerpo te traiciona, el Mundial se convierte en un sueño prohibido. A falta de poco para el pitazo inicial, la lista de ausentes parece una alineación del Balón de Oro, y para el fanático dominicano que vive la fiebre del fútbol, estas bajas duelen como un ponche con las bases llenas.
El drama de las lesiones: Rodrygo y el “mambo” de las rodillas
La noticia que dejó a los merengues y a los brasileños en shock fue la de Rodrygo Goes. Con apenas 25 años, el “rayo” del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco que lo borró del mapa. Ancelotti y Brasil pierden a su pieza más desequilibrante.
Pero no es el único; en nuestra región, el ecuatoriano Patrik Mercado, la joya de Independiente del Valle, también se rompió la rodilla y estará fuera hasta ocho meses. ¡Una verdadera tragedia para el talento joven! Y ni hablar del alemán Serge Gnabry, quien tras eliminar al Madrid en Champions con el Bayern, se quedó fuera por una lesión de abductores.
Los “Monstruos” eliminados: ¡Italia no pega una!
Lo polémico, lo que tiene a la peña encendida, es lo de Italia. ¿Cómo es posible que el mejor arquero del mundo, Gianluigi Donnarumma, y el talentoso Sandro Tonali se queden fuera por tercera vez consecutiva? La Azzurra volvió a morder el polvo en penales ante Bosnia y el mundo se pregunta si es una maldición.
El adiós de una leyenda: Robert Lewandowski
A sus 37 años, el “Pichichi” del Barça, Robert Lewandowski, buscaba su última danza. Pero Suecia le arruinó el libreto en el repechaje. Ver a uno de los mejores goleadores de este siglo fuera del Mundial es un golpe bajo para el espectáculo. A él se le unen figuras como Victor Osimhen, que falló con Nigeria, y el mago del PSG, Kvaratskhelia, cuya selección de Georgia simplemente no tuvo “la para” necesaria.
Listado de las Grandes Ausencias del Mundial 2026
|Jugador
|Selección
|Club
|Razón
|Rodrygo Goes
|Brasil
|Real Madrid
|Lesión (Ligamento Cruzado)
|Robert Lewandowski
|Polonia
|FC Barcelona
|Eliminación (Repechaje)
|Gianluigi Donnarumma
|Italia
|Manchester City
|Eliminación (Repechaje)
|Serge Gnabry
|Alemania
|Bayern Múnich
|Lesión (Abductores)
|Victor Osimhen
|Nigeria
|Galatasaray
|Eliminación (Playoffs)
|Patrik Mercado
|Ecuador
|Ind. del Valle
|Lesión (Ligamento Cruzado)
|K. Kvaratskhelia
|Georgia
|PSG
|No clasificó
|Jan Oblak
|Eslovenia
|Atlético Madrid
|No clasificó
|Sandro Tonali
|Italia
|Newcastle
|Eliminación (Repechaje)
|Dominik Szoboszlai
|Hungría
|Liverpool
|No clasificó