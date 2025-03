Guillermo Ochoa, uno de los porteros más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano, enfrenta un momento clave en su carrera. A sus 38 años, el guardameta sigue activo en su sexta aventura en el fútbol europeo, defendiendo el arco del AVS Futebol SAD en la Primera División de Portugal. Sin embargo, su presente no es el más alentador: viene de recuperarse de una lesión en el hombro derecho, lucha por evitar el descenso con su equipo y acaba de recibir su gol número 500 en el fútbol europeo.

Como si esto fuera poco, en el ámbito internacional ha recibido otro duro golpe. Javier Aguirre no lo incluyó en la convocatoria de la selección mexicana para la Nations League, lo que refuerza la idea de que su ciclo con el “Tri” podría estar llegando a su fin.

Ochoa ha construido una trayectoria impresionante, con pasos por equipos de Francia (Ajaccio), España (Málaga, Granada), Bélgica (Standard de Lieja) e Italia (Salernitana) antes de llegar a Portugal. Su gran anhelo es jugar su sexta Copa del Mundo en 2026, lo que lo convertiría en uno de los pocos futbolistas en la historia en alcanzar esa marca.

En una reciente entrevista con el videoblogger Rodrigo Fáez, Ochoa confesó que no le gusta mirar demasiado al futuro, pues es consciente de que su carrera profesional está cerca de su final. Prefiere vivir el presente, enfocado en ayudar a su equipo a salvarse del descenso y seguir manteniéndose en un alto nivel competitivo.

El hecho de que Javier Aguirre no lo convocara para la Nations League es un indicio de que la selección mexicana podría estar planeando una transición en la portería. Aunque Ochoa ha sido un pilar en el equipo nacional durante más de 15 años, su ausencia en esta convocatoria refuerza la posibilidad de que México empiece a probar nuevas opciones en la portería de cara al Mundial de 2026.

A pesar de ello, Ochoa aún no cierra la puerta a la selección. Su deseo es disputar un último Mundial y retirarse en la cima, pero para lograrlo, deberá mantenerse en un alto nivel y convencer al cuerpo técnico de que sigue siendo la mejor opción en el arco mexicano.

🤯🇲🇽 The NINE Mexican players in Europe that have been CALLED UP for the upcoming Nations League final four matches!

Guillermo Ochoa has been left out. 🏆✈️ pic.twitter.com/9DtUYB3bv7

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 10, 2025