Sedofútbol batalla con honor en la fiesta de despedida de Panamá rumbo al Mundial 2026 La escuadra de Thomas Christiansen se despide de su afición con un movido 4-2 en un abarrotado Estadio Rommel Fernández, donde la Sedofútbol batalló con orgullo y descontó por intermedio de Mariano Díaz y Erick Japa.

La selección absoluta de la República Dominicana cerró con la frente en alto su exigente examen de carácter internacional en suelo centroamericano. En un ambiente de auténtica gala futbolística, el combinado quisqueyano plantó cara y vendió cara su derrota por marcador de 4-2 ante la escuadra de Panamá, en un abarrotado Estadio Rommel Fernández Gutiérrez que registró un lleno total para despedir a su delegación antes de emprender el viaje hacia las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de la etiqueta de claro favorito que ostentaba el conjunto local en los análisis y pronósticos previos de las plataformas interactivas, los dirigidos por el cuerpo técnico dominicano demostraron una notable capacidad de reacción en las transiciones ofensivas durante la segunda mitad, rompiendo los esquemas defensivos de un rival de calibre mundialista.

Primera mitad de dominio canalero en la cancha

El trámite inicial del compromiso evidenció la intensidad y el ritmo de competencia que maneja el elenco de Thomas Christiansen en su preparación final para el torneo de la FIFA. Los canaleros asumieron el control de la posesión del balón desde el pitazo de apertura y lograron romper el cerrojo defensivo dominicano al minuto 16, cuando el atacante Tomás Rodríguez aprovechó un parpadeo en el área caribeña para definir con solidez y colocar el 1-0 transitorio en la pizarra.

La Sedofútbol intentó reordenar sus líneas y ensayar contragolpes apoyados en la velocidad de sus extremos, pero la presión de los locales en el mediocampo dificultó las conexiones limpias. Cuando la primera parte entraba en su fase de cierre, al minuto 44, el volante Víctor Griffith sacó provecho de una jugada colectiva para ampliar la diferencia y enviar a las dos plantillas al descanso intermedio con una cómoda ventaja de 2-0 a favor de la marea roja.

Reacción quisqueyana y drama en el Rommel Fernández

La tónica del encuentro dio un giro radical inmediatamente después de reanudarse las acciones en el complemento. Los estrategas de la media isla movieron sus fichas con acierto y, apenas al minuto 47, el experimentado delantero de cartel estelar Mariano Díaz se encargó de descontar con una notable definición frente al arco local, encendiendo las alarmas panameñas y colocando el compromiso en un cerrado 2-1.

La respuesta de los mundialistas no se hizo esperar ante la exigencia de sus miles de fanáticos en las graderías; al minuto 57, el estelar delantero Cecilio Waterman devolvió la tranquilidad transitoria al marcar el tercer tanto de la noche para los panameños tras capitalizar un centro al área.

Lejos de amilanarse ante el empuje de la escuadra local, la República Dominicana continuó arriesgando y buscando las debilidades en el bloque bajo de Panamá. La insistencia caribeña cosechó frutos al minuto 67, cuando el atacante Erick Japa se sumó a la lista de anotadores al concretar de gran forma una aproximación ofensiva, reduciendo la distancia una vez más para poner el marcador en un emocionante 3-2 que silenció por momentos el Rommel Fernández y puso a soñar a la afición del patio con un histórico empate.

Cuando el partido agonizaba en el minuto 89 y la Sedofútbol se volcaba con todo al ataque en busca del gol de la igualdad, el zaguero panameño Kadir Barría aprovechó los espacios abiertos y sentenció de forma definitiva el compromiso al conectar un potente disparo dentro del área, firmando el 4-2 definitivo que selló la fiesta de despedida de los locales.

Conclusiones para agenda futura

A pesar del resultado adverso en las estadísticas, este fogueo amistoso internacional en la Fecha FIFA representa un salto de calidad invaluable para el proyecto de consolidación del balompié dominicano. Plantarle cara a una escuadra que se alista para enfrentar en el exigente Grupo L de la Copa del Mundo a potencias de la dimensión de Inglaterra, Croacia y Ghana, confirma que el futbolista quisqueyano posee el talento y la resiliencia necesarios para competir sin complejos en los máximos escenarios de la Concacaf.

Por su parte, la delegación panameña emprenderá su vuelo este jueves hacia los Estados Unidos, donde cumplirá su última cita de preparación frente a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio en San Luis, antes de hacer su histórico debut oficial frente a la selección africana el 17 de junio en el Toronto Stadium de Canadá.