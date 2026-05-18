La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) dio a conocer la preselección de jugadores Sub-21 convocados al microciclo del 18 al 24 de mayo como parte del proceso de evaluación y preparación del equipo que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El objetivo de esta etapa es conocer más de cerca a cada futbolista, observar su rendimiento en entrenamientos y continuar evaluando opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre la convocatoria final.
El objetivo del microciclo
La FDF fue clara en el comunicado: esta lista no es la convocatoria definitiva. Es un proceso de evaluación que busca identificar a los mejores elementos disponibles para representar a República Dominicana en el torneo más importante de la región — que además se jugará en suelo dominicano.
Cabe destacar que algunos jugadores no fueron incluidos en esta ocasión porque estarán disputando la final de la LDF con sus respectivos clubes. Además, actualmente hay tres jugadores en Europa que también se encuentran bajo evaluación como parte de este proceso — una señal del crecimiento del fútbol dominicano en el exterio
La nómina completa
Porteros
- Diego Peña — George Washington University / USA
- Anthony Núñez — Mansfield Town FC / ING
- Maikel Pineda — Delfines del Este / RD
Defensas
- Israel Boatwright — Inter Miami CF / USA
- Luis Andrés Reyes — Atlético Vega Real / RD
- Alejandro Limardo — Delfines del Este / RD
- Johandy Balbuena — Rutgers Camden / USA
- Joselvis Sánchez — Delfines del Este / RD
- Alejandro Paredes — Tres Cantos CDF / ESP
- Maximiliano Jerez — Club Atlético Pantoja / RD
- Isaac Corcino — Delfines del Este / RD
- Álvaro Cabrera — Delfines del Este / RD
Mediocampistas
- Thomas O’Rourke — Akron Zips / USA
- Yordy Álvarez — Club Atlético Pantoja / RD
- Yeshua Perdomo — Lakeland United FC / USA
- Aidan Russell — New Jersey Copa FC / USA
- Sergio Cuello — CyD Leonesa / ESP
- Iván Caraballo — Faulkner University / USA
- Enmanuel Cuello — OYM FC / RD
- Tairon Rodríguez — Moca FC / RD
Delanteros
- David Urrutia — Georgetown University / USA
- Ander Segura — Delfines del Este / RD
- Óscar León — Peña Sport FC / ESP
- Daniel Contrera — Red River FC Raiders / USA
- Carlos Sarante — Club Atlético Pantoja / RD
- Alan Martínez — Atlético Vega Real / RD
- Jorge Ángeles — Mohawk Valley CC / USA
El perfil de la convocatoria
La lista refleja la realidad del fútbol dominicano actual — una generación que se está formando tanto en la Liga Dominicana de Fútbol como en universidades y ligas menores de Estados Unidos y en clubes de España. De los 28 convocados:
| Procedencia | Jugadores |
| República Dominicana | 13 |
| Estados Unidos | 11 |
| España | 4 |
El peso histórico: jugar en casa
Competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como país anfitrión es una responsabilidad enorme — y una oportunidad única. La presión de jugar ante el público dominicano en Santo Domingo 2026 será un factor motivacional que Neveleff y su cuerpo técnico deberán saber canalizar.
El fútbol dominicano tiene una cita con la historia. Y este microciclo es el primer paso.