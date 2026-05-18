SEDOFUTBOL convoca preselección Sub-21 para microciclo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 La Federación Dominicana de Fútbol llamó a 28 jugadores para el proceso de evaluación del 18 al 24 de mayo. Tres futbolistas en Europa también están bajo evaluación. Algunos ausentes por la final de la LDF. Director técnico: Marcelo Neveleff.

La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) dio a conocer la preselección de jugadores Sub-21 convocados al microciclo del 18 al 24 de mayo como parte del proceso de evaluación y preparación del equipo que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El objetivo de esta etapa es conocer más de cerca a cada futbolista, observar su rendimiento en entrenamientos y continuar evaluando opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre la convocatoria final.

El objetivo del microciclo

La FDF fue clara en el comunicado: esta lista no es la convocatoria definitiva. Es un proceso de evaluación que busca identificar a los mejores elementos disponibles para representar a República Dominicana en el torneo más importante de la región — que además se jugará en suelo dominicano.

Cabe destacar que algunos jugadores no fueron incluidos en esta ocasión porque estarán disputando la final de la LDF con sus respectivos clubes. Además, actualmente hay tres jugadores en Europa que también se encuentran bajo evaluación como parte de este proceso — una señal del crecimiento del fútbol dominicano en el exterio

La nómina completa

Porteros

Diego Peña — George Washington University / USA

— George Washington University / USA Anthony Núñez — Mansfield Town FC / ING

— Mansfield Town FC / ING Maikel Pineda — Delfines del Este / RD

Defensas

Israel Boatwright — Inter Miami CF / USA

— Inter Miami CF / USA Luis Andrés Reyes — Atlético Vega Real / RD

— Atlético Vega Real / RD Alejandro Limardo — Delfines del Este / RD

— Delfines del Este / RD Johandy Balbuena — Rutgers Camden / USA

— Rutgers Camden / USA Joselvis Sánchez — Delfines del Este / RD

— Delfines del Este / RD Alejandro Paredes — Tres Cantos CDF / ESP

— Tres Cantos CDF / ESP Maximiliano Jerez — Club Atlético Pantoja / RD

— Club Atlético Pantoja / RD Isaac Corcino — Delfines del Este / RD

— Delfines del Este / RD Álvaro Cabrera — Delfines del Este / RD

Mediocampistas

Thomas O’Rourke — Akron Zips / USA

— Akron Zips / USA Yordy Álvarez — Club Atlético Pantoja / RD

— Club Atlético Pantoja / RD Yeshua Perdomo — Lakeland United FC / USA

— Lakeland United FC / USA Aidan Russell — New Jersey Copa FC / USA

— New Jersey Copa FC / USA Sergio Cuello — CyD Leonesa / ESP

— CyD Leonesa / ESP Iván Caraballo — Faulkner University / USA

— Faulkner University / USA Enmanuel Cuello — OYM FC / RD

— OYM FC / RD Tairon Rodríguez — Moca FC / RD

Delanteros

David Urrutia — Georgetown University / USA

— Georgetown University / USA Ander Segura — Delfines del Este / RD

— Delfines del Este / RD Óscar León — Peña Sport FC / ESP

— Peña Sport FC / ESP Daniel Contrera — Red River FC Raiders / USA

— Red River FC Raiders / USA Carlos Sarante — Club Atlético Pantoja / RD

— Club Atlético Pantoja / RD Alan Martínez — Atlético Vega Real / RD

— Atlético Vega Real / RD Jorge Ángeles — Mohawk Valley CC / USA

El perfil de la convocatoria

La lista refleja la realidad del fútbol dominicano actual — una generación que se está formando tanto en la Liga Dominicana de Fútbol como en universidades y ligas menores de Estados Unidos y en clubes de España. De los 28 convocados:

| Procedencia | Jugadores |

| República Dominicana | 13 |

| Estados Unidos | 11 |

| España | 4 |

El peso histórico: jugar en casa

Competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como país anfitrión es una responsabilidad enorme — y una oportunidad única. La presión de jugar ante el público dominicano en Santo Domingo 2026 será un factor motivacional que Neveleff y su cuerpo técnico deberán saber canalizar.

El fútbol dominicano tiene una cita con la historia. Y este microciclo es el primer paso.