Sedofútbol regresa al Estadio Olímpico Félix Sánchez el 1 de octubre República Dominicana vs. Haití en el Estadio Olímpico: duelo clave en Nations League A.

El fútbol de selecciones en la región caribeña vivirá una de sus jornadas más esperadas con el regreso oficial de la Selección Nacional Dominicana a su casa principal. La Federación Dominicana de Fútbol (FDF / Sedofútbol) confirmó que el representativo patrio volverá a disputar un compromiso de máxima exigencia en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando el retorno del onceno tricolor a este emblemático escenario deportivo para afrontar el calendario de la CONCACAF Nations League A.

El encuentro pondrá cara a cara a la República Dominicana frente a su similar de Haití en un enfrentamiento de alta rivalidad geográfica y deportiva. Este choque corresponde a la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF, el escalón más alto del certamen continental, donde compiten los combinados con mayor rendimiento de la confederación en busca de la gloria regional y la clasificación a los grandes torneos del área.

Fecha, sede y detalles de la jornada

Fecha del compromiso: Jueves 1 de octubre de 2026.

Jueves 1 de octubre de 2026. Partido: República Dominicana vs. Haití.

República Dominicana vs. Haití. Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Estadio Olímpico Félix Sánchez. Torneo: CONCACAF Nations League A (Liga A).

CONCACAF Nations League A (Liga A). Entidad organizadora: Federación Dominicana de Fútbol (FDF / Sedofútbol).

El Estadio Olímpico Félix Sánchez se vestirá con los colores patrios para recibir a la fanaticada dominicana. El llamado de la federación invita a todo el público a reservar la fecha en sus agendas y acudir masivamente al estadio para respaldar a la escuadra nacional en una cita trascendental para las aspiraciones del fútbol quisqueyano en la máxima división de Nations League.

Venta de boletas y acceso para los aficionados

Para presenciar este choque internacional en vivo, la Federación Dominicana de Fútbol anunció los canales comerciales a través de los cuales los simpatizantes podrán asegurar su entrada al recinto:

Plataforma oficial de venta: UEPA Tickets.

Disponibilidad: Las boletas estarán disponibles muy pronto para su adquisición por vía digital y puntos autorizados.

Información y seguimiento: La federación exhortó a la fanaticada a mantenerse atenta a los canales oficiales de la Sedofútbol y la FDF, donde en los próximos días se publicarán los precios oficiales de las distintas localidades, las fases de compra y los detalles logísticos para el ingreso al estadio.

Reacción de la afición y ambiente deportivo

El anuncio del regreso de la Sedofútbol al Estadio Olímpico frente a Haití desató de inmediato una intensa interacción en las plataformas sociales. Entre los seguidores del fútbol dominicano se generó un notable entusiasmo manifestado en expresiones de júbilo como “¡Por fin, allá nos vemos!” y mensajes de aliento para acudir en masa a apoyar al conjunto tricolor.

Asimismo, los hinchas comenzaron a plantear sus principales interrogantes de cara al cotejo, enfocadas primordialmente en la fecha de publicación de la convocatoria oficial de futbolistas y en el costo de los boletos. Por su parte, el debate deportivo entre los aficionados no tardó en encenderse sobre el nivel competitivo del conjunto haitiano, recordando que sobre el terreno de juego no valen los favoritismos previos ni los excesos de confianza, sino la ejecución táctica durante los 90 minutos de juego. Con este marco, el duelo del 1 de octubre se perfila como una auténtica fiesta deportiva en Santo Domingo.