¿Seis Copas del Mundo? Corrección históric a la polémica lista de veteranos del Mundial La romántica postal de la longevidad en el torneo ecuménico tropieza con los libros de historia. Aunque las plataformas se apresuraron a celebrar un selecto club de veteranos de 2006 a 2026, la grada futbolística sacó la calculadora y desarmó la estadística por falta de rigor. Analistas y fanáticos corrigen un error viral en redes que incluía a Luka Modrić y Memo Ochoa en el club de los 6 Mundiales junto a Messi y CR7.