Monterrey sumó tres puntos clave en su visita a Ciudad Universitaria tras derrotar 3-1 a los Pumas, en un partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, la victoria de los Rayados quedó marcada por la expulsión de Sergio Ramos, quien vio la tarjeta roja al minuto 90+2 tras una agresión sobre Guillermo Martínez.

El central español, quien ha sido protagonista en múltiples polémicas desde su llegada al fútbol mexicano, tuvo un partido intenso, en el que además se vio envuelto en varios incidentes dentro del área rival.

📌 49’ | Gol de Monterrey (0-1): El español Sergio Canales abrió el marcador desde el punto penal tras una falta cometida sobre Germán Berterame.

📌 54’ | Gol de Monterrey (0-2): Iker Fimbres amplió la ventaja con un disparo dentro del área, aprovechando una desatención de la zaga felina.

📌 71’ | Gol de Monterrey (0-3): Germán Berterame firmó la goleada con un remate cruzado ante el portero Julio González.

📌 90’ | Gol de Pumas (1-3): Guillermo Martínez descontó desde los once pasos tras una falta dentro del área de Erick Aguirre.

📌 90+2’ | Expulsión de Sergio Ramos: En una acción fuera de lugar, el español propinó una patada a Guillermo Martínez, lo que le valió la tarjeta roja directa.

Sergio Ramos is the definition of 'let them know you're there' 😅🟨 pic.twitter.com/4pPCXFLG17

— OneFootball (@OneFootball) March 15, 2025